Doch so schnell gibt sich Carwow-Moderator Mat Watson nicht geschlagen und fährt schwerere Geschütze auf. Er wechselt in einen Audi RS e-tron GT (den er weiterhin als Kia bezeichnet, was wir mal unter britischem Humor verbuchen). Der in der Basis 146.050 Euro teure RS e-tron hat 598 PS (440 kW), im Boost-Mode stehen kurzzeitig sogar 646 PS (475 kW) bereit. Das maximale Drehmoment gibt Audi mit 830 Nm an.