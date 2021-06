D er 785 PS aus dem Verbrennungsmotor (und 34 PS aus dem Elektromotor) und einem Lamborghini-typisch spektakulärem Design ist der Sián FKP 37 ein Traum vieler Menschen, der sich bei einem damaligen Kaufpreis von über 3 Millionen Euro leider so schnell nicht erfüllen ließ. er Lamborghini Sián FKP 37 ist eines der exklusivsten Autos der Welt: Als Hommage an das Gründungsjahr von Lamborghini (1963) wurden gerade einmal 63 Stück des Supersportwagens gebaut. Das Kürzel FKP 37 ist eine Erinnerung an den 2019 verstorbenen Ferdinand Karl Piëch , der 1937 geboren wurde und erst lange Jahre Vorstandsvorsitzender und dann Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG war, zu der Lamborghini gehört. Der Supersportwagen ist der erste in Serie gebaute Hybridwagen der italienischen Sportwagenschmiede aus Sant’Agata Bolognese. Mitaus dem Verbrennungsmotor (und 34 PS aus dem Elektromotor) und einem Lamborghini-typisch spektakulärem Design ist der Sián FKP 37 ein Traum vieler Menschen, der sich bei einem damaligen Kaufpreis vonleider so schnell nicht erfüllen ließ.

Lamborghini Sián von Lego Technic

Auch die funktionierenden Front- und Rückleuchten wurden rein aus Lego Technic-Teilen gebaut. Über 8000 Stunden flossen in die Entwicklung und den Bau des Modells – lackiert wurde es anschließend in einem neuartigen Pinseleffekt-Lack vom offiziellen Lackierer der Firma Lamborghini. 2,2 Tonnen wiegt das Schmuckstück, das genau die gleichen Abmessungen hat wie das Original. Aber zumindest im kleinen Maßstab war und ist es möglich, stolzer Besitzer eines Lamborghini Sián FKP 37 zu werden. 2020 brachte Lego als Teil der Lego Technic Ultimate Series einen Bausatz des Sportwagens im Maßstab 1:8 auf den Markt. Doch das war der Firma Lego anscheinend nicht genug, denn nun präsentierte der Spielzeughersteller einen Lamborghini Sián in Originalgröße und komplett aus Lego-Teilen!

