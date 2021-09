Lidl- und Aldi-Angebote: Werkzeug

A b Donnerstag (23. September) können sich Hobbyschrauber und Heimwerker über viele Werkzeug-Angebote freuen. Nicht nur Lidl, sondern auch Aldi Nord und Aldi Süd haben nützliche Werkzeuge und Zubehör im Angebot. AUTO BILD hat alle Infos für Hobbybastler, die ihre Werkstatt aufrüsten wollen!

Werkzeug Zum Angebot Makita Werkzeugset Preis*: 105,00 Euro Haskyy Gelenk-Ratschenschlüssel Preis*: 49,99 Euro WORKPRO Steckschlüsselsatz Preis*: 25,99 Euro GOODYEAR Drehmomentschlüssel Preis*: 49,99 Euro Ginsco Autoverkleidungsclips Preis*: 19,98 Euro KNIPEX Zangenschlüssel Preis*: 38,39 Euro Kraftwelle Rangierwagenheber Preis*: 169,90 Euro PHYLES Zierleistenkeile Preis*: 13,59 Euro *Preis: Amazon-Preis am 21.09.2021 *Preis: Amazon-Preis am 21.09.2021



Akku-Werkzeuge bei Lidl im Angebot

Lidl hat ab Donnerstag eine große Auswahl an Akku-Werkzeugen im Angebot, die Arbeiten am Auto, am Haus und im Garten erleichtern sollen. So gibt es einen Akku-Drehschlagschrauber der Hausmarke Parkside im Angebot. Der Drehschlagschrauber liefert ein maximales Drehmoment von 180 Newtonmetern und eine Nennschlagzahl von 0 bis 3600 Schlägen pro Minute. Der Akku-Schlagbohrer kostet ohne Akku und Ladegerät 34,99 Euro. Ebenfalls von der Marke Parkside gibt es einen Akku-Winkelschleifer. Die Drehzahl des Winkelschleifers ist stufenlos einstellbar. Scheiben mit einem Durchmesser von bis zu 125 Millimetern können montiert werden, die Bemessungsdrehzahl beträgt zwischen 2500 und 10.000 Umdrehungen pro Minute. Inklusive einer Metalltrennscheibe und einem Koffer, aber ohne Akku und Ladegerät kostet der Akku-Winkelschleifer 29,99 Euro.





Wer seinem Auto einen neuen Look verpassen will, für den könnte die Akku-Farb-Spritzpistole von Parkside interessant sein. Die Sprühpistole ist mengenregulierbar, zudem gibt es drei verschiedene Sprühbilder (rund, horizontal-flach und vertikal-flach). Zum Lieferumfang gehören zwei verschieden große Düsen, nützliches Zubehör und ein abschraubbarer Farbbehälter mit maximal einem Liter Volumen. Ohne Akku und Ladegerät kostet die Spritzpistole 34,99 Euro. Ein Akku-Handstaubsauger kostet inklusive verschiedener Düsen 17,99 Euro, ebenfalls ohne Akku und Ladegerät. Natürlich hat Lidl auch die passenden Akkus für die Werkzeuge im Angebot. So gibt es einen Akku mit 4 Ah für 29,99 Euro, ein 2-Ah-Akku inklusive Ladegerät ist für 24,99 Euro erhältlich. Weitere passende Werkzeuge für Haus und Garten gibt es ab Donnerstag bei Lidl.

Günstiges Werkzeug bei Aldi Nord und Aldi Süd

Auch bei Aldi Nord gibt es verschiedene Akku-Werkzeuge, die mit ein und demselben Akkutyp betrieben werden können. Darunter zum Beispiel ein 40-Volt-Akku-Drehschlagschrauber, der ohne Akku und Ladegerät 39,99 Euro kosten soll. Der Drehschlagschrauber hat eine Leerlauf-Schlagzahl von bis zu 3000 Schlägen pro Minute, die Drehzahl kann von 0 bis 2300 Umdrehungen pro Minute gesteuert werden. Die Drehmomentbegrenzung ist auf 100, 200, 300 oder 400 Newtonmeter einstellbar. Ein passendes Ladegerät gibt es ab Donnerstag für 11,99 Euro. Das passende 20/40-Volt-Akkupack ist für 29,99 Euro im Angebot. Weitere Werkzeuge wie ein Akku-Freischneider für 74,99 Euro oder eine Akku-Heckenschere für 29,99 Euro sind ebenfalls ab Donnerstag bei Aldi Nord erhältlich.