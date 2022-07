Unter dem Aktenzeichen 1 HK O 13 543/21 hat Audi am Landgericht Mün­chen Unterlassungs-, und Schadensersatzansprüche gegen den chinesischen Autobauer Nio geltend gemacht. Die Ingolstädter sehen ihre Markenrechte verletzt; insbesondere die ihrer Modelle S6 und S8 . Eine außergerichtliche Einigung kam nicht zustande. Ein Urteil wird für die kommenden Wochen erwartet.

Darum geht es: Nio hat elektri­sche SUV unter den Modellnamen ES6 und ES8 auf den Markt ge­bracht. Außerhalb Chinas werden diese auch in Norwegen verkauft. In Deutschland kommen sie nicht auf den Markt. Dennoch stößt sich Audi daran, dass Nio sie auf seiner Internetseite präsentiert – und be­fürchtet eine Verwechselung mit den Modellen S6 und S8. Einen ES6 könnten Kunden demnach für die elektrische Version eines Audi S6 halten.

Nio habe "für den europäi­schen Markt Modellbezeichnun­gen gewählt, die nach unserer Auf­fassung Marken von Audi verletzen", so ein Audi-Sprecher in einer kurzen Stellungnahme ge­genüber AUTO BILD. Trotz Ab­mahnungen in der Vergangenheit setzt Nio weiter auf die bereits vor Jahren beantragte Buchsta­ben-Zah­len-Kombination. Offiziell äußert sich Nio nicht zu dem Rechtsstreit.

Ist Audi Nios großer Erfolg suspekt?



Einen möglichen Grund für die Klage von Audi könnte nach Auf­fassung von Kennern des chinesi­schen Marktes der Erfolg Nios sein. So wurden in dem Segment der umgerechnet mehr als 45.000 Euro teuren E-Autos fast 10.000 Nio neu zugelassen, aber nur 116 rein elek­trische Audi ( BMW : 3123; Merce­des: 1199).

ET7 mit Akkutausch kommt nach Deutschland



Auf den deutschen Markt kommt Nio noch in diesem Jahr mit dem ET7 – hier dürften Na­mensverwechselungen ausge­schlossen sein. Die E-Limousine hat einen besonderen Clou: An Akku-Wechselstationen wird die komplette Batterie in wenigen Mi­nuten getauscht . Außerdem verspricht Nio eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern

Zoom In der Power Swap Station von Nio wird ein leerer Akku in Minutenschnelle gegen einen vollen ausgetausch.