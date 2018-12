ährend sich andere chinesische Start-ups noch in Ankündigungen ergießen, lässt Nio Taten folgen und schickt den ES8 ins Rennen um die Gunst der SUV-affinen Autofahrer in China. AUTO BILD ist den fünf Meter Crossover mit den Wechsel-Batterien gefahren.

Lange Fahrten sind das perfekte Einsatzgebiet des Nio ES8.ist vorne und im Fond aufgrund des Radstands von 3,01 Metern reichlich vorhanden, sogar in der dritten Sitzreihe haben Erwachsene Platz. Mitund einem Drehmoment vonist der Nio ES8 bestimmt nicht untermotorisiert: Nach 4,4 Sekunden fällt die 100-km/h-Marke und bei 200 km/h ist Schluss. "Offiziell", so die Nio-Techniker mit einem Zwinkern. Der Dampf der beiden E-Maschinen kommt vor allem bei der Geradeausfahrt zur Geltung. Mitwird der ES8 an die jeweilige Situation angepasst. Neben dem Eco-Modus und einer individuellen Abstimmung stehen noch Normal und Sport zur Auswahl. Bei diesem Dynamik-Modus senkt sich die Karosserie des SUV um fünf Zentimeter ab und auch die Lenkung verhärtet sich, um bei hohen Geschwindigkeiten Stabilität zu gewährleisten. Langstrecke läuft also. Sobald es um die Ecke geht, agiert der 2,5-Tonnen-Brocken trotznicht mehr ganz so souverän. Das Gewicht des SUVs drängt schnell zum Kurvenrand, die Reifen jaulen und das ESP greift so erbarmungslos ein, dass ein Tritt auf das Gaspedal ohne Folgen bleibt. Herausbeschleunigen ist nicht. "Das ist eine Sicherheitsfunktion", weiß Nio-Manager Shen Feng.