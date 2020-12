E ndlich kommt zusammen, was zusammengehört. Der V8-Motor, der dem SUV Levante schon richtig Dampf gemacht hat, findet seinen Weg in den Motorraum des Maserati-Flaggschiffs Quattroporte. In nüchternen Zahlen bedeutet das 580 PS (427 kW) und 730 Newtonmeter aus 3,8 Litern Hubraum. Zu viel, meinen manche, absolut angemessen, sagen wir mit einem leichten Augenzwinkern. Schick war der Quattroporte schon immer, nun passt auch die Power. Black Friday-Deals am 27.11. Llctools MacPherson-Federspanner Preis: 89,90 Euro Angebotspreis*: 71,85 Euro Bosch Inspektionskamera Preis: 100,00 Euro Angebotspreis*: 53,99 Euro Amazon Echo Auto Preis: 58,48 Euro Angebotspreis*: 34,11 Euro Dr. Wack P21S Felgenreiniger Preis: 16,56 Euro Angebotspreis*: 14,19 Euro Severin 12Volt-Kühlbox Preis: 129,90 Euro Angebotspreis*: 79,40 Euro Sonax Premium Class Lederwartungssatz Preis: 59,99 Euro Angebotspreis*: 42,14 Euro Maxi Cosi RodiFix AirProtect Preis: 188,64 Euro Angebotspreis*: 102,99Euro Kärcher SE 5001 Waschsauger Preis: 311,92 Euro Angebotspreis*: 247,90 Euro Aukey Dashcam Preis: 65,99 Euro Angebotspreis*: 42,06 Euro *Stand: 27.November *Stand: 27.November GTS, nach der Aufwertung mit anderen Kolben und Pleuel, neuen Twin-Scroll-Turboladern samt Ladeluftkühler und einem neuen Zylinderkopf mit veränderten Nockenwellen und Ventilen und den Umweg über den Motorraum des Levante markiert er nun die Leistungsspitze der 4,5 Sekunden geht der Trofeo auf Tempo 100 und erreicht maximal 326 km/h. Beim Fahrwerk vertrauen die Italiener auf Bewährtes. Bedeutet: vorne eine Achse mit zwei Querlenkern, hinten eine Multilinkachse – und das Ganze garniert mit den Maserati-typischen adaptiven Skyhook-Stoßdämpfern, die auch das Einnicken und Wanken unterbinden sollen. Bei der Antriebssachse hinten sorgt noch ein Sperrdifferenzial für Dynamik. So viel zur Theorie. Jetzt lassen wir den Quattroporte fliegen – auf der Rennstrecke. ndlich kommt zusammen, was zusammengehört. Der V8-Motor, der demschon richtig Dampf gemacht hat, findet seinen Weg in den Motorraum des Maserati-Flaggschiffs. In nüchternen Zahlen bedeutet dasundaus. Zu viel, meinen manche,sagen wir mit einem leichten Augenzwinkern. Schick war der Quattroporte schon immer, nun passt auch die Power.Der Motor steckte bereits vor seiner Überarbeitung im, nach der Aufwertung mit anderen Kolben und Pleuel, neuensamtund einem neuen Zylinderkopf mit verändertenund den Umweg über den Motorraum des Levante markiert er nun die Leistungsspitze der Sportlimousine . Ingeht der Trofeo aufund erreicht. Beim Fahrwerk vertrauen die Italiener auf Bewährtes. Bedeutet: vorne eine Achse mit zwei Querlenkern, hinten eine Multilinkachse – und das Ganze garniert mit den Maserati-typischen adaptiven, die auch das Einnicken und Wanken unterbinden sollen. Bei der Antriebssachse hinten sorgt noch einfür Dynamik. So viel zur Theorie. Jetzt lassen wir den Quattroporte fliegen – auf der Rennstrecke.

Zwei Tonnen Gewicht werden auf der Rennstrecke spürbar

Wir stellen den schnellsten Quattroporte mit den Tasten in der Mittelkonsole scharf. Das heißt erst "Sport", dann "Corsa" (Rennstrecke) und die Dämpfer auf sportlich, also "straff". Und rauf auf das "Autodromo Modena", eigentlich nicht das natürliche Habitat eines Zweitonnen-Kreuzers. Doch jegliche Massenträgheits-Vorurteile können wir schnell über Bord werfen. Der 3,8-Liter-V8-Biturbo hat mit der Luxus-Limousine keine Probleme und schiebt mächtig an. Der Quattroporte tanzt nicht ganz so behände durch die Kurvenkombinationen wie der kleinere Trofeo-Bruder Ghibli und schiebt unwirsch-genervt über die Vorderräder, wenn man es mit den Quickstep-Ambitionen übertreibt.

Der Motor spricht immer spontan an

Mehr Dampf: Mit satten 580 PS geht der stärkste Quattroporte in 4,5 Sekunden auf Tempo 100. ©Maserati S.p.A. Radstand von 3,17 Metern verleiht dem großen Maserati auch eine gewisse Ruhe. Vor allem, wenn man den Viertürer unbarmherzig über Curbs prügelt. In den dynamischen Fahrprogrammen spricht der Motor im Zusammenspiel mit der Achtgangautomatik spontan an, was beim Effizienzmodus (I.C.E./Increased Control and Efficiency) nicht der Fall ist, aber auch nicht sein Muss. Positiv ist, dass sich die Fahrprogramme spürbar unterscheiden. Das trifft auch auf das Fahrwerk zu, aber der Quattroporte wird nie zum knüppelharten Knochenbrecher. Es würde auch nicht zum norditalienischen Signore passen. Aber derverleiht dem großen Maserati auch eine. Vor allem, wenn man den Viertürer unbarmherzig über Curbs prügelt. In den dynamischen Fahrprogrammen spricht der Motor im Zusammenspiel mit der Achtgangautomatik spontan an, was beim(I.C.E./Increased Control and Efficiency) nicht der Fall ist, aber auch nicht sein Muss. Positiv ist, dass sich die. Das trifft auch auf daszu, aber der Quattroporte wird nie zum knüppelharten Knochenbrecher. Es würde auch nicht zum norditalienischen Signore passen.

Interessierte Kunden müssen an der Kasse tapfer sein