Maskenpflicht im Auto: Bußgelder drohen

Bundesverkehrsministerium

Seit 2014 müssen Verbandskästen und -taschen im Auto der DI-Norm 13164 entsprechen. Dort ist geregelt, welche Anforderungen der Verbandskasten erfüllen muss und welche Bestandteile enthalten sein müssen. Sind sie das nicht oder sind Bestandteile abgelaufen, muss man damit rechnen, dass dies. In einer Polizeikontrolle wird ein Ordnungsgeld fällig. Zur Einführung der Schutzmasken-Mitführpflicht könnte dasdie DI-Norm anpassen. Es muss dann aber nicht zwangsläufig ein komplett neues Set her,. Das Gleiche gilt für abgelaufene oder genutzte Bestandteile: Sie können einfach in der Apotheke nachgekauft werden. Übrigens: Am besten wird der Verbandskasten an einer Stelle gelagert, wo er schnell erreichbar ist (z. B. Handschuhfach). Der Kofferraum ist zwar beliebt als Lagerort für den Verbandskasten, lässt sich gerade im Fall eines Auffahrunfalls aber häufig nicht mehr öffnen. ( Was neben dem Verbandskasten sonst noch zur Pflicht-Ausrüstung im Auto gehört, lesen Sie hier !)