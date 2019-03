Mazda hat endlich eine Lösung für alle, denen der CX-3 zu klein, der CX-5 wiederum zu groß ist. Das Kompakt-SUVpositioniert sich genau zwischen den beiden genannten Modellen und basiert auf dem Mazda3 . Warum die Japaner bei der Benennung von ihrem üblichen Schema abweichen und das Auto nicht CX-4 nennen, ist noch unklar. Möglicherweise bewahrt man sich die geraden Zahlen für Coupé-Varianten auf. Zurück zum CX-30: Dasist wie der Mazda3 im aktuellenmit dem Leitsatz "Weniger ist mehr" gehalten. Es gibt kaum Charakterlinien, stattdessen sind die Oberflächen so geformt, dass Lichtreflexe Bewegung erzeugen. Wie bei den anderen aktuellen Modellen wird die Front von einem großen Kühlergrill bestimmt, die Scheinwerfer und Rückleuchten sind schmal gehalten. Außergewöhnlich ist lediglich die breite schwarze Plastikbeplankung, die Radkästen, Schweller, Front- und Heckschürze ziert.

Mit, einerund einem Rsoll der CX-30 alle ansprechen, die kompakte Abmessungen wünschen, aber auch Wert auf ein praktisches Auto mit Platz legen. Recht untypisch für diese Größe ist deri-Activ, der zusammen mit demdas Drehmoment je nach Bedarf an die Vorder- und Hinterachse abgibt. Die, ein erweiterte Stauassistent und ein Müdigkeitswarner, kennen wir genau wie denund die Motoren vom Mazda3. AUTO BILD erwartet, dass der Mazda CX-30zu den Händlern rollt. Zu sehen ist er auf dem Autosalon in Genf (7. bis 17. März)

Der CX-30 bekommt den Innenraum mit neuem Infotainment aus dem Mazda3.



Derdes CX-30 ist wie ein Déjà-vu: Der Aufbau gleicht dem des Mazda3. Alles ist, der obere Bereich des Armaturenbretts geht auf der Beifahrerseite optisch in die Türverkleidung über und Schalthebel, Controller sowie Getränkehalter sind recht weit vorn auf der Mittelkonsole angesiedelt. Die meisten Funktionen deslassen sich über den Controller oder das Lenkrad einstellen, sodass weniger Knöpfe im Innenraum nötig sind. Dasgeben die Japaner mit 430 Litern an. Für den Innenraum bietet Mazdaim CX-30 an: Eine schwarze oder weiße Lederausstattung mit braunen Akzenten oder grau-beige, bzw. schwarze, Stoff- oder Kunstlederpolster mit dunkelblauen Details.