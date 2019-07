+ Sämtliche Bedienelemente sind leicht zu finden und intuitiv bedienbar

+ Das Menü des Infotainments ist ebenfalls einfach strukturiert und sehr verständlich

+ Hohe Auflösung und blitzschnelle Reaktionszeit beim Infotainment

+ Sehr geringe Ladezeit beim Systemstart

+ Überarbeitete und verbesserte Sprachsteuerung

+ gute Integration von CarPlay und Android Auto

+ ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Niveau



- Kein Touchscreen

- Sprachsteuerung greift nicht auf Fahrzeugfunktionen zu?

Schön, wenn Versprechen gehalten werden. In der Pressemitteilung zum Mazda3 versprechen die Japaner eine einfache und intuitive Bedienung im Cockpit . Dem wird sogar eine Philosophie namens "Jinba Ittai" zugrunde gelegt. Sie strebt nach einer intuitiven und natürlichen Harmonie zwischen Fahrer und Fahrzeug. Klingt hochtrabend, trifft aber auf die neue Kommandozentrale des Mazda3 zu.Auf Überflüssiges und Ablenkendes wurde verzichtet. Und, nebenbei bemerkt, fühlt sich alles wertig und gut an.

Der erste gute Eindruck vom simplen und intuitiven Aufbau bleibt auch bei der Menü-Bedienung bestehen. Die Einstellungen sind links vertikal untereinander im Hauptmenü angeordnet, rechts erklärt Mazda in wenigen Worten, was sich hinter den jeweiligen Untermenüs verbirgt. Auch eine Ebene tiefer bleibt die Struktur simpel und ist nicht verschachtelt. Und wie bedient man das Menü? Nachdem Mazda bei seinen letzten Modellüberarbeitungen die Touchfunktion schon während der Fahrt gesperrt hat, wurde nun komplett darauf verzichtet, auf den Finger zu gehorchen.Die Bedienung ist nur über den Dreh-Drück-Schalter, der bei Mazda Multi Commander heißt, möglich. Immerhin wurde er im Vergleich zum Vorgängermodell weiter vorne angeordnet. In Kombination mit der verlängerten Armablage ist die Bedienung des Dreh-Drück-Schalter einfacher, weil ohne Verrenkung Arm und Handgelenk besser stabilisiert sind.

Mazda hat die Sprachsteuerung beim Mazda3 überarbeitet.Das System kommt zwar nicht an die Intelligenz eines MBUX von Mercedes oder Intelligent Personal Assistant von BMW , ist aber trotzdem deutlich besser als beim Vorgänger.Auf Fahrzeugfunktionen wie beispielsweise die Sitzheizung greift die Sprachsteuerung leider nicht zu. Außerdem ist die Mazda-Sprachsteuerung nicht mehr anwählbar, wenn Apple CarPlay oder Android Auto aktiviert sind. Dann steuert die Sprachtaste nur noch Siri oder den Google Assistant an.

Apple CarPlay und Android Auto sind serienmäßig an Bord und. Zwei USB-Anschlüsse, einer unter der Mittelarmablage und einer im Ablagefach der Mittelkonsole, erlauben die Kopplung von Smartphones.Dafür hat Mazda die Schnellwahltasten für Navi , Musik, Hauptmenü und zurück vorbildlich auf Apple und Android eingespielt. Alle Tasten funktionieren auch bei den Drittanbietern.Sie ist direkt an Anzeigen und Warnungen im digitalen Tacho gekoppelt und erklärt bei Bedarf genauer, was ein aufleuchtendes Symbol bedeutet. Allerdings fehlen in der App Remotefunktionen.