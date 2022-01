Stufenheck

Nicht selten wird kritisiert, dass die automobile Vielfalt unter dem aktuell herrschenden SUV-Boom leidet. Wohl nicht ganz zu Unrecht. Doch wer fernab der zahlreichen Kompakt-SUVs sucht, findet noch das eine oder andere alltagstaugliche und eigenständige Highlight. In diese Kategorie gehört auf jeden Fall der Mazda3 beziehungsweise dasmit dem offiziellen Namen Fastback. Die kleineverkauft sich hierzulande zwar deutlich schlechter als dasund markeninterne Konkurrenten wie der CX-3 , dafür sieht der Fastback einfach sehr elegant aus. Und nicht jeder Autofahrer in Deutschland braucht zusätzliche Bodenfreiheit. Neben dem einmaligen Äußeren hat der Mazda3-Ableger noch einen weiteren, großen Pluspunkt: den Preis. In der Basisausstattung, die zweite verfügbare Ausstattungsvariante Selection kostet mindestens 28.990 Euro. Doch noch günstiger.(Stand: 2. Januar 2022).