infach hinreißend, dieser neue. Mit tief heruntergezogener Schnauze, glatter Flanke ohne Sicken und Falten, muskulöser C-Säule und bulligem Heck mehr Sportler als Kompakter. Verglichen mit dem schicken Japaner wirkenundziemlich brav. Oder sagen wir: mehrheitsfähig. Der VW steht stattlich und solide auf seinen Rädern, im bekannt langlebigen. Ähnliches gilt für den Ceed. Der in der Slowakei gebaute Koreaner ist ruhig und unaufgeregt geformt, erinnert mit seiner Ernsthaftigkeit an sein Vorbild, den Golf. Hat der neue Mazda gegen diese beiden Vernunft-mehr zu bieten als nur schöne Kurven?

Ceed und Golf können und wollen in den Design-Sphären des Mazda nicht mitspielen. Doch, klar, beide sind ansehnlich eingerichtet, routiniert und ohne funktionelle Schwächen. Und beide haben mehr Platz als der Mazda. Vor allem im Fond spielt der VW hier in einer eigenen Liga, hinten viel geräumiger als Mazda und auch Kia, selbst Erwachsene sind hier bequem untergebracht. Der Ceed wird angetrieben von einem 1,4-Liter-Turbo mit 140 PS. Der läuft etwas rauer als VW und Mazda, gönnt sich, typisch Turbo, eine kurze Atempause, tritt dann aber fast stürmisch an und fährt den beiden anderen deutlich davon. Allerdings verbraucht er mit 7,3 Litern auch mehr. Abgestimmt ist der Kia alltagstauglich, handlich. Er federt ordentlich, reagiert nur auf gröbere Unebenheiten spröde. Hervorragend die Bremsen: Der Ceed stand bei der Vollbremsung aus Tempo 100 mit warmen Bremsen schon nach 33,3 Metern!