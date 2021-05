Black Series-Modelle! Anlässlich des Gewinns der Konstrukteursweltmeisterschaft in der Formel 1 im Jahr 1998 präsentierte Mercedes eine ganz besondere A-Klasse: den A 160 "F1 Edition". Wahlweise als Mika Häkkinen- oder David Coulthard-Version zu haben, wurden insgesamt nur 250 Exemplare gebaut. Heute ist die mit aufwendiger Airbrush-Lackierung veredelte A-Klasse ein echtes Sammlerstück. Aktuell wird die Nummer 046/250 vom im Neuwagenzustand mit nur 215 Kilometern auf dem Tacho verkauft! Diese A-Klasse ist seltener als die meisten! Anlässlich des Gewinns der Konstrukteursweltmeisterschaft in der Formel 1 im Jahr 1998 präsentierte Mercedes eine: den. Wahlweise alsoderzu haben, wurden insgesamt nur 250 Exemplare gebaut. Heute ist die mit aufwendiger Airbrush-Lackierung veredelte A-Klasse ein echtes Sammlerstück. Aktuell wird dievom Mercedes-Spezialisten Mechatronik auf dem Tacho verkauft!

Hinweis Gebrauchte Mercedes A-Klasse mit Garantie Zu den Angeboten Pfeil

Hinweis Mercedes-Modelle im Leasing bei sparneuwagen.de Zu den Angeboten Pfeil

Elchtest, als ein frühes Modell bei dem Ausweichmanöver mit Tempo 65 auf die Seite kippte. Doch Mercedes besserte mit einem modifiziertem Fahrwerk und ESP nach, stoppte dafür sogar die Produktion. Ungeachtet dieses Skandals wurde die A-Klasse dennoch ein Erfolg. Bis zum Ende des Produktionszeitraums im Sommer 2004 konnte Mercedes weltweit über 1,1 Millionen W 168 verkaufen. Darunter waren auch echte Exoten wie der zweimotorige A 38 mit Allradantrieb und 250 PS von dem nur vier Exemplare gebaut wurden. Die erste Generation der Mercedes A-Klasse ist in der Regel nicht unbedingt ein beliebter Gebrauchtwagen und erst recht kein gesuchter Youngtimer. Traurige Berühmtheit erlangte der intern W 168 genannte Kompaktwagen durch das spektakuläre Versagen beim sogenannten, als ein frühes Modell bei dem Ausweichmanöver mit Tempo 65 auf die Seite kippte. Doch Mercedes besserte mit einem modifiziertem Fahrwerk und ESP nach, stoppte dafür sogar die Produktion. Ungeachtet dieses Skandals wurde die A-Klasse dennoch ein Erfolg. Bis zum Ende des Produktionszeitraums im Sommer 2004 konnte Mercedes weltweitverkaufen. Darunter waren auch echte Exoten wie dervon dem nur vier Exemplare gebaut wurden.

Nicht ganz so rar, aber ebenfalls sehr selten ist der 1998 präsentiert A 160 "F1 Edition". Besonders interessant ist die Geschichte hinter dem Sondermodell. Ursprünglich war die auffällige A-Klasse nur für Mika Häkkinen und David Coulthard gedacht. Die damaligen McLaren-Mercedes-Formel-1-Fahrer bekamen je einen A 160 im Design ihrer Formel 1-Boliden inklusive Namen und Startnummer gestellt, um damit an Grand Prix-Wochenende durch das Fahrerlager zu kurven. Überraschenderweise kamen die A-Klasse so gut bei den Fans an, dass sich Mercedes entschied, einen Kleinserie aufzulegen. Der Gewinn der Formel 1-Konstrukteursweltmeisterschaft in Kombination mit Mika Häkkinens Weltmeistertitels im Jahr 1998 bot die perfekte Gelegenheit dazu.

Zoom Sieht sportlicher aus als es ist: Das Sondermodell hat nur 102 PS.





Nur 250 Stück wurden gebaut



genau 250 Stück – je 125 Exemplare mit dem Namen des zweifachen Formel 1-Weltmeisters (1998 und 1999) Mika Häkkinen und genauso viele mit dem Namen des späteren Vize-Weltmeisters David Coulthard. Das macht die bunte A-Klasse seltener als fast alle Black Series-Modelle, mit Ausnahme des Basis für das Sondermodell diente stets der A 160 Elegance und auch wenn Mercedes bei Optik und Ausstattung keine Mühen gescheut hat, blieb die Technik nahezu unverändert. Das bedeutet, dass die auffällige A-Klasse den bekannten 1,6-Liter-Vierzylinder mit überschaubaren 102 PS unter der Haube hat. Das sind genau 678 PS weniger als Mika Häkkinens und David Coulthards Arbeitsgerät, der McLaren MP4/13 aus der Saison 1998, leistete. Die Fahrleistungen des A 160 sind nicht der Rede wert, dafür ist das halbautomatische Getriebe eine Erwähnung wert. Eigentlich funktioniert dies wie eine gewöhnliche H-Schaltung, mit dem Unterschied, dass es kein Kupplungspedal gibt. Das Kuppeln übernimmt das Getriebe sobald der Fahrer den Schaltknauf berührt. Enthüllt wurde die "F1 Edition" auf der Essen Motor Show 1998. Gebaut wurden– jemit dem Namen des zweifachen Formel 1-Weltmeisters (1998 und 1999)und genauso viele mit. Das macht die bunte A-Klasse, mit Ausnahme des SLK 55 AMG Black Series . Alsfür das Sondermodell diente stets derund auch wenn Mercedes bei Optik und Ausstattung keine Mühen gescheut hat, blieb die Technik nahezu unverändert. Das bedeutet, dass die auffällige A-Klasse den bekanntenmit überschaubarenunter der Haube hat. Das sind genau, der McLaren MP4/13 aus der Saison 1998, leistete. Die Fahrleistungen des A 160 sind nicht der Rede wert, dafür ist das halbautomatische Getriebe eine Erwähnung wert. Eigentlich funktioniert dies wie eine gewöhnliche H-Schaltung, mit dem Unterschied, dass es kein Kupplungspedal gibt. Das Kuppeln übernimmt das Getriebe sobald der Fahrer den Schaltknauf berührt.

Besonders aufwendige Airbrush-Lackierung



Während die Technik nicht sonderlich spektakulär ausfällt, hat sich Mercedes beim Design allergrößte Mühe gegeben. Die Grundfarbe "Brillantsilber Metallic" wurde aufwendig mit einer Airbrush-Lackierung im Stil der Formel 1-Rennwagen veredelt. Angeblich soll allein diese Lackierung 12.000 DM gekostet haben. Darüber hinaus spendierte man der A-Klasse 17-Zoll-AMG-Felgen, ein Lamellenschiebedach in Wagenfarbe, eine Sport-Pedalerie, spezielle Einstiegsleisten mit "Edition Häkkinen"- oder "Edition Coulthard"-Schriftzügen, ein Sportfahrwerk, Sitzheizung und mehr. Ein echtes Highlight, neben der teuren Lackierung, ist die designo-Lederausstattung in rot. Sitze, Armaturenbrett, Lenkradkranz, Teile der Türtaflen und die Schaltkulisse sind beim Sondermodell in rotem Leder ausgeführt und definitiv nichts für schwache Nerven.

Zoom Der auffällige Innenraum des A 160 "F1 Edition" ist nichts für schwache Nerven.





Deshalb wurde die A-Klasse kaum gefahren



ehemaligen Neupreis von 59.500 Mark war die "F1 Edition" 1999 mehr als doppelt so teuer wie ein normaler A 160, den es schon für etwa 25.000 Mark gab. lückenlosen Historie präsentiert sich die A-Klasse im Neuwagenzustand mit nur 215 Kilometern auf dem Tacho. 1999 nach Rom ausgeliefert diente die Häkkinen-A-Klasse fast drei Jahre als publikumswirksames Ausstellungsfahrzeug der örtlichen Mercedes-Niederlassung bevor der A 160 im Dezember 2001 an die italienische Firma "SRL Canella Auto Biella" verkauft wurde. Diese nutzte das Fahrzeug ebenfalls ausschließlich zu Showzwecken und veräußerte das Sondermodell im Mai 2010 an einen italienischen Sammler. Auch der dritte Besitzer fuhr die A-Klasse so gut wie gar nicht, ehe er den Wagen 2016 an einen weiteren Sammler verkaufte, von dem Mechatronik die "F1 Edition" letztendlich erwarb. Mit einemwar die "F1 Edition" 1999 mehr als doppelt so teuer wie ein normaler A 160, den es schon für etwa 25.000 Mark gab. Nummer 046/250 der limitierten Sonderserie wird aktuell bei Mechatronik in Pleidelsheim zum Verkauf angeboten. Neben einerpräsentiert sich die A-Klasse im. 1999t diente die Häkkinen-A-Klasse fast drei Jahre als publikumswirksames Ausstellungsfahrzeug der örtlichen Mercedes-Niederlassung bevor der A 160 im Dezember 2001 an die italienische Firma "SRL Canella Auto Biella" verkauft wurde. Diese nutzte das Fahrzeug ebenfalls ausschließlich zu Showzwecken und veräußerte das Sondermodell im Mai 2010 an einen italienischen Sammler. Auch der dritte Besitzer fuhr die A-Klasse so gut wie gar nicht, ehe er den Wagen 2016 an einen weiteren Sammler verkaufte, von dem Mechatronik die "F1 Edition" letztendlich erwarb.

Mit nur 215 Kilometern nach 22 Jahren ist der A 160 praktisch nicht von einem Neuwagen zu unterscheiden und das hat seinen Preis. 44.900 Euro ruft Mechatronik für das Sondermodell auf – sehr viel Geld für eine Mercedes A-Klasse mit 102 PS. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es zwar massig A-Klasse der ersten Generation aber aktuell nur eine weitere "F1 Edition". Die hat 149.000 Kilometer auf dem Tacho und soll gut 10.000 Euro kosten. Und günstiger als alle Black Series-Modelle ist der A 160 "F1 Edition" allemal!