Mercedes A 200 d (W 176): Gebrauchtwagen-Test

ange war die gute alte Mercedes-Welt in gewohnter Ordnung. Konventionelle Schlitten von herausragender Qualität für Besserverdiener. Dann kommt 1997 die erste A-Klasse und mit ihr der Stress.Der Ruf vom guten Stern bekommt erste Kratzer. Das kann auch die zweite Generation ( W 169 ), die 2004 an den Start geht, nicht ändern. Auch sie steht für Rostprobleme, Automatikärger und sogar Motorschäden.Der optisch konventionelle Fünftürer ist betont sportlich gestylt und bedeutet ab 2012 nicht weniger als einen kompletten Imagewandel. Weg von den rückengeschädigten Silveragern, die von Verkäufern nun zur B-Klasse geführt werden., die bisher auf BMW 1er und Audi A3 abfuhren. Das schon immer straffe Fahrwerk wirkt hier sportlich, die direkte Lenkung sowie die knackige Schaltung müssen sich vor der Konkurrenz nicht verstecken. Mehr Kritik gibt es für die, die die Einparkhilfe zum Pflichtextra macht, sowie das limitierte Platzangebot.

Auch beim. Bei dem einfach gehaltenen A 180, der im Januar 2013 zum Langzeittest bei AUTO BILD antritt, erschüttert zudem der billige Kunststoff an Lenkrad und Schaltknauf. Kein Vergleich zum zeitgleich bei AUTO BILD gestarteten VW Golf 7 , dessen Innenraum fast ausnahmslos bessere Noten bekommt. Zu Unrecht. Während der Golf nach zahlreichen teuren Reparaturen mit 250.000 Kilometern und Motorschaden am Ende zum Verwerter geht, bewegt der A 180 die Redaktion bis heute. Zahlreiche Nutzer mit schwerem Gasfuß scheinen dem kleinen Stern, der mittlerweile stramm auf die 350.000 Kilometer zusteuert, ebenso wenig etwas anhaben zu können wie mehrere Unfälle, die ihn zwar nicht schöner, aber auch nicht schlechter gemacht haben.

Auch der weiße A 200 d, den wir uns vom Autohus in Bockel borgen, wurde viel bewegt. In fünf Jahren sind 184.000 Kilometer zusammengekommen. Schon auf den ersten Metern wird klar, warum. Wer eher allein und ohne viel Gepäck reist, erhält einen echten Vollwert-Benz.So stimmt die gefühlte Qualität endlich mit der tatsächlichen überein, die mitunter etwas schlaffe Schaltung wurde präziser. Auch ein Grund für das positive Fahrerlebnis ist der laufruhige Diesel . Mit seinem großen und tief anliegenden Drehmomentvon rund fünf Litern. Ein Tipp nicht nur für Vielfahrer. Seit dem Dieselskandal ist das Ansehen der Selbstzünder markenübergreifend gesunken, die Gebrauchtpreise notieren entsprechend immer etwas niedriger als bei vergleichbaren Benzinern. Ebenso, das gegenüber dem VW-DSG zudem als robust und standfest gilt.

So bleibt. Auch nach neun Jahren Bauzeit tut sich unter 10.000 Euro so gut wie nichts, gepflegte Modelle mit geringer Laufleistung und kompletter Wartungshistorie brechen schnell die 15.000er-Preisgrenze. Auf der anderen Seite bestätigt diedamit nur ihr positives Bild und reiht sich nahtlos in die Markenhistorie ein. Ein guter Mercedes hat seinen Preis. Das war schließlich auch früher schon so.