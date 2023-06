Der Abgasskandal 2015 hätte den Diesel fast gekillt. Unter den Nachwirkungen leidet er noch heute, dabei ist er aktuell so gut wie nie zuvor. Kraftvoll, sparsam und auch sauber – der Diesel muss sich wahrlich nicht verstecken.

Zwei kompakte Power-Diesel Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. Testsieger Testsieger VW Golf GTD UVP 43.815,00 EUR 2. Mercedes A 220 d UVP 43.161,00 EUR

Schon gar nicht, wenn er wie hier in kompakten Diesel-Dynamikern an den Start rollt. Der gerade geliftete Mercedes A 220 d mit 190 PS fordert den 200 PS starken VW Golf GTD heraus. Kann der schwungvolle Schwabe dem potenten Platzhirsch aus Niedersachsen die Endrohre zeigen?

Zoom Starke Diesel in Grau: Die jüngst dezent modellgepflegte A-Klasse tritt als 220 d gegen den bekannt sportlichen Golf GTD an.

Bild: Christian Bittmann / AUTO BILD



A-Klasse-Facelift bleibt dezent



Sie fragen sich, wo denn das Facelift bei der A-Klasse steckt? Verstehen wir gut, denn viel zu sehen gibt es da nicht. Statt des bekannten Diamant-Grills erstrahlen im Kühlergrill neuerdings viele kleine Mercedes-Sternchen, Star Pattern genannt. Auf der Motorhaube sollen sogenannte Powerdomes von der darunter lauernden Kraft künden. Und die Leuchtgrafik der optionalen LED-Scheinwerfer wurde ebenso überarbeitet wie das Layout der Rücklichter. Das war's.

AMG-Sportsitze zwicken große Fahrer



Unberührt bleiben so zum einen die flache Nase, die bei steilen Parkhausrampen oder Speed-Bumpern immer noch gern mal aufsetzt. Zum anderen ändert sich beim Raumkonzept nichts. Vorn sitzen wir in beiden Kompakten wunderbar, hinten reisen größere Gäste nicht mehr ganz so entspannt.

Zoom Verzichtbares Extra: Die festen Kopfstützen der AMG-Sportsitze drücken großen Fahrern zwischen den Schulterblättern.

Bild: Christian Bittmann / AUTO BILD



Dabei erstaunt, dass Mercedes aus zehn Zentimeter mehr Außenlänge und Radstand nicht mehr herausholt. Und dann steckte in unserem Testwagen auch eine Sportsitzanlage von AMG (im Paket AMG Line Premium für 8848 Euro), auf die wir gern verzichtet hätten. Zwar lässt sich die Oberschenkelauflage vorn so verlängern (bietet der Golf nicht), die integrierten Kopfstützen drücken bei groß gewachsenen Piloten aber zwischen den Schulterblättern und zwingen sie in eine leicht gebeugte Haltung.

Im Golf sitzt man bequemer



Da sitzen wir im Golf mit festem Polster und ebenfalls integrierter Kopfstützen tatsächlich entspannter. Und das gilt dann auch im Fond. Auf der wie im Golf mäßig bequemen Bank hocken wir beim Benz gerade mal 30 Zentimeter über dem Wagenboden (Golf: 36 cm) – eher ungemütlich. Und die auch hier integrierten Kopfstützen haben gleich zwei Nachteile: Zum Umlegen der Fondlehne muss der Vordersitz sehr weit vorgerückt werden. Und beim Schulterblick verringern sie den Durchblick für den Fahrer zusätzlich.

Zoom Reihe zwei: Das Platzangebot im Golf (Bild) ist ähnlich wie in der zehn Zentimeter längeren A-Klasse, aber man sitzt deutlich höher.

Bild: Christian Bittmann / AUTO BILD



Im Golf mit den traditionell breiten C-Säulen sehen wir jedenfalls mehr. Kleines Plus für den Benz: Die hinteren Scheiben lassen sich komplett versenken, im VW bleiben etwa fünf Zentimeter Glas stehen.

Fahrzeugdaten Modell Mercedes A 220 d VW Golf GTD Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1950 cm³ 140 (190)/3800 400/1600 235 km/h Achtgang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 18 W Michelin Pilot Sport 4 7,5 x 18" 140 g/km 5,3 l 51 l Diesel S/23,8 l 69 dB(A) 1600/750 kg 80 kg 345–1185 l 4428/1796–1992**/1455 mm 2729 mm 43.161 Euro 53.461 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1968 cm³ 147 (200)/3600 400/1750 245 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/35 R 19 Y Bridgestone Potenza S005 8 x 19" 138 g/km 5,3 l 50 l Diesel S/12,0 l 67 dB(A) 1600/730 kg 80 kg 374–1230 l 4287/1789–2073**/1461 mm 2626 mm 43.815 Euro 48.850 Euro



Beim Thema Multimedia geben sich die Kompakten dann kaum eine Blöße. MBUX funktioniert nach wie vor überragend – und auch einen Hauch flüssiger als das mittlerweile wirklich gute System im VW. Und die A-Klasse kann noch mehr: Mit sechs Instrumentenansichten gibt es nicht nur eine mehr als bei VW, das Navi zeigt freie Strecken zudem grün markiert (VW nicht), beim Abbiegen werden Kamerabilder live eingespielt (Augmented Reality, hat VW nicht), Apple CarPlay und Android Auto funktionieren jetzt auch ohne Kabel (wie bei VW).

Mercedes spart das Trackpad weg



Gleichzeitig hat Mercedes aber das Trackpad in der Mittelkonsole weggespart, so eine Bedienoption gestrichen – trotz toller Sprachsteuerung ein Nachteil, zumal der Touchmonitor nicht wirklich in Reichweite liegt. Und dann musste die einst chromfarbene Wippe für den Fahrmodus einem schnöden grauen Plastikschalter weichen. Schade drum. Dazugekommen ist das Lenkrad der neuesten Generation. Sieht schick aus, die kleinen Touch- und Wischelemente auf den schmalen Doppelstegen erleichtern die Bedienung aber nicht unbedingt.

Slider im VW sind nicht optimal



Bevor die Generation Golf jetzt aber jubelt: Auch der Wolfsburger hat so seine Macken, die Einstellung der Lautstärke und der Temperatur über die unbeleuchteten Slider am unteren Monitorrand erfordert durchaus Gewöhnung. Immerhin liegt der Bildschirm selbst dichter am Fahrer als im Benz, wer beim Touchen die Hand aber mal ablegen möchte, verstellt leicht die Klimafunktionen.

Schon auf den ersten Metern macht der Golf klar, dass er hier der Sportdirektor ist. Die künstliche Klangkulisse etwas bassiger, das Ansprechen des Zweiliter-Diesels etwas bissiger, die Feder- Dämpfer-Abstimmung einen Hauch bossiger – der GTD weckt ganz bewusst GTI-Gefühle. Bevor wir uns aber missverstehen: Die A-Klasse wirkt keinesfalls schnarchig, zuweilen aber gefühlvoller.

Der Golf verliert den Sprint



Aus den Startblöcken kommt der A 220 d tatsächlich besser, baut beim stehenden Start mehr Traktion auf und passiert die 100-km/h-Marke 0,4 Sekunden vor dem Golf. Danach wendet sich das Blatt, bis Tempo 200 liegt der 10 PS stärkere GTD 1,7 Sekunden vorn und soll mit 245 km/h auch mehr Topspeed schaffen (Mercedes: 235 km/h). Wobei das dann in beiden Fällen ein recht zähes Ringen mit dem Luftwiderstand wird.

Zoom Sprintduell: Bis Tempo 100 ist der A 220 d 0,4 Sekunden schneller als der GTD. Der wiederum erreicht die 200-km/h-Marke eher.

Bild: Christian Bittmann / AUTO BILD



Unauffällig bleiben in beiden Fällen die verbindlichen Lenkungen (im Golf geringfügig präziser) und die Doppelkuppler. Schnell und souverän flippert der Mercedes durch acht Gänge, aufmerksam und flott bespielt der VW seine sieben Gänge.

Messwerte Modell Mercedes A 220 d VW Golf GTD Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,8 s 7,0 s 11,2 s 17,3 s 33,2 s 3,7 s 4,7 s 1556/484 kg 62/38 % 11,0/11,0 m 520 mm 35,5 m 33,9 m 58 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 71 dB(A) 4,6 l D/100 km 6,2 l D/100 km (+17 %) 8,5 l D/100 km 164 g/km 820 km 3,0 s 7,4 s 11,4 s 17,1 s 31,5 s 3,6 s 4,5 s 1437/513 kg 62/38 % 11,7/11,8 m 515 mm 35,1 m 32,8 m 59 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 71 dB(A) 4,5 l D/100 km 5,9 l D/100 km (+11 %) 8,2 l D/100 km 157 g/km 845 km



Minimale Unterschiede zeigen sich dagegen beim Federungskomfort. Sowohl GTD als auch A 220 d treten mit Verstelldämpfern an, bei denen sich die Sporteinstellung als verzichtbar erweist – außer auf Rennstrecken oder topfebenen Serpentinen braucht’s die nicht. Im Komfortmodus spricht der Benz dann etwas feinfühliger auf Querfugen an, muss der VW dem strafferen Grund-Setup und der größeren 19-Zoll-Bereifung (1530 Euro) Tribut zollen.

Der Spaß beginnt bei rund 43.000 Euro