Was kommt da auf uns zu? Bei Instagram hat Mercedes-AMG in den vergangenen Tagen gleich mehrere Teaser veröffentlicht – sie zeigen ein mysteriöses Modell, das in Zusammenarbeit mit Musiker und Künstler Will.i.am entstanden ist!

Jetzt scheint die Kollaboration aufs nächste Level gehoben wurden zu sein: Der Rapper hat offenbar ein eigenes Auto für Mercedes-AMG kreiert!

Auf Basis des AMG GT 63 S?



Die Proportionen sind klassisch – lange Haube, kurzes Heck und eine auslaufende Dachlinie. Außerdem ist ein beleuchteter (Panamericana-)Kühlergrill zu erkennen. Darunter ist das Premieren-Datum "5.5.22" zu lesen.





GT 4-Türer. Nur einen Tag später hat Mercedes-AMG den nächsten Teaser rausgehauen. In einem düsteren Video ist das Auto kurz zu sehen. Das Heck und die schmalen Rückleuchten erinnern an den AMG

Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied: Anstelle von vier Türen hat das große Coupé zwei hinten angeschlagene Selbstmördertüren – genau wie der Rolls-Royce Wraith. Die AMG-Monoblock-Felgen könnten ein weiterer Hinweis auf den GT 4-Türer sein.

Ein AMG-Coupé mit G-63-Front



Das aktuellste Bild wurde am 1. Mai 2022 hochgeladen und zeigt Teile der Front, die sehr charakteristisch ist. Es scheint, als habe man die eckige Frontmaske eines G 63 an das Coupé angepasst, was auf dem dunklen Teaser sehr ungewohnt aussieht.

Leider gibt es noch keine offiziellen Infos zum Fahrzeug. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei dem Coupé um eine Studie handelt, die so nicht in Serie geht. Als Basis könnte durchaus der Mercedes-AMG GT 63 S E Performance dienen. Genaueres erfahren wir aber spätestens am 5. Mai 2022!