Mercedes-AMG C 63 / C 45 (2021): Plug-in-Hybrid, V8, Vierzylinder

euauflage für die C-Klasse Modelle von Mercedes-AMG bringt Daimler die nächste Generation seines beliebten Mittelklasse-Modells auf den Markt – könnte dann auch gleich mit denan den Start gehen. Wie die nächste C-Klasse aussehen wird, ist noch völlig unklar. Wie es um die Technik unterm Blechkleid steht, hatallerdings schon mal verraten: In einemmit dem US-Magazin " Motortrend " spricht derder Sportwagenschmiede unterschiedliche Aspekte der kommenden Produktfamilie an.

Laut Moers sei es Teil der, dieStück für Stück zu. Auchwürden dabei eine große Rolle spielen.sollen deshalb auch bei AMG batterieelektrische Unterstützung erhalten. Den, hier konzentrieren sich die Entwickler in erster Linie auf dieund nicht auf die vollelektrische Reichweite. Wie sich dieser Schritt dann schlussendlich auf dender Mercedes-Sportmodelle auswirken wird, steht und fällt mit dem gewählten Verbrennungsmotor. Ob ein kommender C 63 auch weiterhin mit einemunterwegs sein wird, ist noch nicht bekannt. Alternativ wäre auch eindenkbar.

AMG will seine Modelle Stück für Stück elektrifizieren. Der C 63 soll daher als Plug-in-Hybrid kommen.

Bislang waren diemit vier Zylindern ausschließlich denvon AMG. Das könnte sich bei der nächsten Generation der C-Klasse ändern. Im Zuge der IAA sprachauch mit dem malaysischen Magazin " Paultan.org ". Imverrät er, dass der aktuelleaus A 45 und CLA 45 nicht nur für denkonzipiert ist, sonderneingebaut werden kann. Mit einervonin der S-Konfiguration hätte das Aggregat immerhin genug Leistung, um denaus dem C 43 zu verbannen. Damit würde Mercedes-AMG Technik aus kleineren Modellen in eine größere Baureihe übertragen. Für gewöhnlich geschieht das genau andersherum.

Der C 43 könnte bald Geschichte sein – und stattdessen als C 45 den Motor aus dem CLA 45 übernehmen.

Allrad soll künftig in alle C-AMGs Einzug halten.

Die kommende Generation der Mercedes C-Klasse soll bei. Bisher wird nur der C 43 mit 4Matic angeboten.können aber beruhigt sein: Wenn AMG die C-Klasse auf Allrad umstellt, wird es einengeben. Damit kann die Kraft des Motors ausschließlich auf die Hinterräder verteilt werden. Wer sich im Jahr 2021 einen C 63 zulegt, der kann auf der Rennstrecke also immer noch quer fahren.