DassDer C 63 macht dabei bloß den nächsten Schritt. Unklar ist nur noch, welcher Motor den Verbrenner-Part spielt. Da Sechs- und Achtzylinder bei der nächsten C-Klasse wohl ausgedient haben,Dort leistet er 421 PS, würde im C 63 aber längs statt quer eingebaut.Damit überträfe das nächste Modell den aktuellen C 63 S um zehn PS, und auch dessen Drehmoment von 700 Nm dürfte überboten werden. Der 63er ohne S könnte knapp unter 500 PS leisten.Laut Moers diene die E-Unterstützung einer besseren Performance statt der elektrischen Fortbewegung. Tatsache ist aber, dass zum Erreichen dieser Leistungswerte ein E-Motor mit deutlich über 100 kW (136 PS) mit entsprechender Batterie eingesetzt werden müsste, was etwa 50 Kilometer elektrische Reichweite ermöglichte.Ob der E-Motor nun die Hinter- oder Vorderachse Antreiben würde, ist ebenfalls Spekulation. Vorteil eines C 63 mit vier Zylindern und E-Motor: Auf der Vorderachse lastet weniger Gewicht, falls der E-Motor die Hinterachse antreibt. Davon profitiert die Fahrpräzision. Im Gegenzug fehlt natürlich der charakteristische Achtzylinder-Sound, und bei leeren Akkus die Zusatzpower der E-Maschine.

Wie bisher wird wohl auch die nächste Generation des C 63 als Limousine, Coupé und Kombi namens T-Modell angeboten werden.Aufgrund der E-Unterstützung wäre es denkbar, dass die 63er-Modelle als C 63e und C 63e S kommen. Der aktuelle C 43 könnte in C 45 umbenannt werden, weil auch er wahrscheinlich den A 45-Vierzylinder übernimmt – dann aber ohne E-Unterstützung – und die Bezeichnung entsprechend angepasst werden müsste. Einen C 53 analog zum E 53 wird es wohl nicht geben, die Lücke zwischen C 45 und C 63 wäre zu klein.