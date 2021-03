Preis und Marktstart des neuen C 63

taufrische Mercedes C-Klasse ist da, und auch die AMG-Derivate werden nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Der V8-Biturbo mit der Kennung M 177 wird es nicht ins nächste Modell schaffen. Bedeutet: kein V8 mehr im C 63. Und es kommt noch härter: Wie seine zivilen Geschwister wird auch der C 63 auf einen Vierzylinder setzen. E-Turbolader und Elektrifizierung lautet stattdessen die Devise, um dem neuen 63er die nötige Power einzuhauchen. Laut einer Meldung vom britischen Anfang 2022 auf den Markt kommen. Preislich beginnt der 510 PS starke AMG C 63 S als Limousine aktuell bei 87.049 Euro. Der Nachfolger dürfte bei knapp 90.000 Euro starten, das schwächere Modell ohne S etwa 9000 Euro darunter. Unsicher ist, ob Mercedes den C 63 weiterhin auch als Coupé und Cabrio anbieten wird, da die beiden Modelle zuletzt auf der Kippe standen.

Dieund auch die AMG-Derivate werden nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.Bedeutet: kein V8 mehr im C 63. Und es kommt noch härter: Wie seine zivilen Geschwister wird auch der C 63 auf einen Vierzylinder setzen.lautet stattdessen die Devise, um dem neuen 63er die nötige Power einzuhauchen. Laut einer Meldung vom britischen Car Magazine sollen es 558 PS werden, mit denen der C 63 S seine schärfsten Konkurrenten BMW M3/M4 und Audi RS 4 klar übertrumpft. Und auch beim Verbrauch soll er Bestwerte schaffen. Die AMG-Derivate dürften nicht vor Ende 2021 präsentiert werden und wohlauf den Markt kommen. Preislich beginnt der 510 PS starke AMG C 63 S als Limousine aktuell bei 87.049 Euro.das schwächere Modell ohne S etwa 9000 Euro darunter. Unsicher ist, ob Mercedes den C 63 weiterhin auch als Coupé und Cabrio anbieten wird, da die beiden Modelle zuletzt auf der Kippe standen.

Mercedes-Modelle im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot weiter

Vierzylinder aus dem A 45 auch für den C 63?



der M 139-Turbovierzylinder aus dem A 45 S arbeiten. Statt 421 wird er offenbar 426 PS leisten und dank E-Turbolader ein exzellentes Ansprechverhalten bieten. Unterstützung bekommt der kleine Verbrenner von einem Integrierten Startergenerator und einem 203 PS starken E-Motor am Heck, die von einem 400-Volt-Bordnetz gespeist werden. Insgesamt sollen Systemwerte von 558 PS und 800 Nm Drehmoment anliegen. Das sind 48 PS und 100 Nm mehr als beim auslaufenden C 63 S mit V8. Der normale C 63 ohne "S" dürfte mit um die 500 PS an den Start gehen, bisher hatte er 476 PS. Nach oben gehen allerdings auch andere Zahlen. Batterie und Elektromotoren lassen das Leergewicht offenbar um rund 250 Kilogramm auf knapp zwei Tonnen ansteigen! Dafür sorgt der leichtere Vierzylinder für eine optimale Gewichtsverteilung von 50:50. Von 0 auf 100 km/h sollen trotz des hohen Gewichts nur 3,5 Sekunden vergehen, womit er dem M3 Competition 0,3 Sekunden einschenken würde. Maximal sollen nach wie vor 290 km/h drin sein, die offenbar auch bei leerer Batterie erreicht werden. Die gute Beschleunigung ist auch ein Verdienst des serienmäßigen Allradantriebs. Im nächsten AMG C 63 (S) wirdarbeiten. Statt 421 wird er offenbar 426 PS leisten und dankein exzellentesbieten. Unterstützung bekommt der kleine Verbrenner von einem Integrierten Startergenerator und einemdie von einemgespeist werden. Insgesamt sollen Systemwerte vonanliegen. Das sind 48 PS und 100 Nm mehr als beim auslaufenden C 63 S mit V8. Der normale C 63 ohne "S" dürfte mit um die 500 PS an den Start gehen, bisher hatte er 476 PS. Nach oben gehen allerdings auch andere Zahlen. Batterie und Elektromotoren lassen dasoffenbar um rund 250 Kilogramm aufansteigen! Dafür sorgt der leichtere Vierzylinder für eineVonsollen trotz des hohen Gewichtsvergehen, womit er dem M3 Competition 0,3 Sekunden einschenken würde. Maximal sollen nach wie vordrin sein, die offenbar auch bei leerer Batterie erreicht werden. Die gute Beschleunigung ist auch ein Verdienst des serienmäßigen Allradantriebs.

Der Vierzylinder aus dem A 45 S (Bild) soll mit E-Turbo im neuen C 63 für rund 426 PS gut sein.

Mit voller Batterie soll der C 63 gut 60 Kilometer rein elektrisch fahren können. Die angepeilten Verbrauchswerte von drei Liter auf 100 Kilometer dürften aber nur in der Theorie zu schaffen sein. Weniger als der alte V8 wird er aber in jedem Fall verbrauchen. Nur von dessen herrlich bollerndem Sound wird man sich verabschieden müssen.



Allrad für alle C-AMG-Modelle

Alle AMG-C-Klassen werden einen Allradantrieb bekommen. Das hat bis jetzt dass es einen serienmäßigen Driftmodus geben wird. Querfahren wird also weiterhin möglich sein. Die Neungang-Automatik des auslaufenden Modells wird auch im Nachfolger als Standardgetriebe dienen.

Das hat bis jetzt nur der C 43 4Matic . Zur Beruhigung sei gesagt,geben wird. Querfahren wird also weiterhin möglich sein. Die Neungang-Automatik des auslaufenden Modells wird auch im Nachfolger als Standardgetriebe dienen.

C 45 statt C 43?



Eine weitere Änderung könnte es bei der Nomenklatur geben. Aufgrund der E-Unterstützung soll der Neue offenbar die komplizierte Bezeichnung "Mercedes-AMG C 63 4Matic+ EQ Power Sport" tragen. Der aktuelle C 43 könnte in C 45 umbenannt werden, weil auch er wahrscheinlich den A 45-Vierzylinder übernimmt – dann aber ohne E-Unterstützung – und die Bezeichnung entsprechend angepasst werden müsste. Einen C 53 Auch die nächste Generation des C 63 wird neben der Limousine wieder als Kombi (T-Modell) angeboten werden. Das Coupé könnte wie auch bei der normalen C-Klasse entfallen.Aufgrund der E-Unterstützung soll der Neue offenbar die komplizierte Bezeichnung "Mercedes-AMG C 63 4Matic+ EQ Power Sport" tragen. Der aktuelle C 43 könnte in C 45 umbenannt werden, weil auch er wahrscheinlich den A 45-Vierzylinder übernimmt – dann aber ohne E-Unterstützung – und die Bezeichnung entsprechend angepasst werden müsste. Einen C 53 analog zum E 53 wird es wohl nicht geben, die Lücke zwischen C 45 und C 63 wäre zu klein.

Das neue Markengesicht mit den schmalen Leuchten von S- und E-Klasse schmückt künftig auch die C-Klasse.



Optisch bleibt sich der C 63 treu



Auf dieser Basis haben wir eine Illustration vom neuen Mittelklasse-AMG gezeichnet: Wenig überraschend bekommt auch er das neue Markengesicht verpasst, das Powerdomes auf der Motorhaube, Panamericana-Grill und Räder mit Zentralverschluss-Optik sind auch beim nächsten C 63 Ehrensache. Am Heck dürfte der 63er standesgemäß vier eckige Auspuffendrohre tragen. Im Innenraum bekommt auch die Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben kürzlich einen getarnten W 206 erwischt, bei dem es sich wohl um den nächsten C 63 handelt.Wenig überraschend bekommt auch erverpasst, das AMG GT Viertürer CLS , die neue S-Klasse und das E-Klasse Facelift bereits tragen. Schmale Scheinwerfer blicken angriffslustiger, über die Frontschürze mit gefräßigen Lufteinlässen spannt sich eine schwarze Zierspange. Sie könnte wie beim Facelift der E-Klasse optional in Carbon zu haben sein.Am Heck dürfte der 63er standesgemäß vier eckige Auspuffendrohre tragen. Im Innenraum bekommt auch die nächste C-Klasse den großen Zentralbildschirm der neuen S-Klasse , über den fast sämtliche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden.

Gebrauchte C 63 W 205 ab ca. 36.000 Euro

Die Mercedes C-Klasse W 205 im Gebrauchtwagen-Check! Wer zukünftig also noch einen V8 in seiner C-Klasse möchte, der muss sich wohl auf dem Gebrauchtwagenmarkt umsehen. Gepflegte gebrauchte AMG C 63 der auslaufenden Generation W 205 beginnen als Limousine bei etwa 36.000 Euro, für ein S-Modell werden etwa 10.000 Euro mehr fällig.