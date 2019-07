Durch die vier Endrohre ist der CLA 45 sofort als Topmodell zu erkennen.



Der CLA Shooting Brake erhält als 45er AMG-Version, die ihn vom normalen Modell unterscheiden. An der Front trägt der 45er, die den Motor mit ausreichend Kühlluft versorgen sollen. Um den Shooting Brake zusätzlich als Top-Modell zu markieren, erhält er den AMG-typischenmit horizontalen Streben. Der Kombi wird (wie das Coupé)haben, was ihn optisch an den AMG GT-4-Türer herantragen soll. Neben den großen Lufteinlässen trägt die Schürze des CLA 45 Shooting Brake auch kleine, die der Aerodynamik zugutekommen sollen. An der Seite finden sich optionalemit Zentralverschluss, serienmäßig sind es 18 Zoll. Das Heck wird von den vier Endrohren im großen Diffusor der Heckschürze dominiert. Beim normalen 45er haben sie einen Durchmesser von 82 Millimetern, beim CLA 45 S sind es 90 Millimeter.