Die vorderen Radhäuser wachsen pro Seite um 2,7 cm nach außen. Die Silhouette wirkt jetzt gestreckter.

Das Gesicht des E 63 gleicht sich an die aktuelle AMG-Designsprache an. Mit seinen schmaleren LED-Scheinwerfern und dem neuen Panamericana-Grill erinnert es an den AMG GT Viertürer Neu ist eine Zierspange, die sich von den seitlichen Lufteinlässen aus quer über die gesamte Frontschürze zieht. Sie ist je nach Ausstattung in Wagenfarbe, Silber, Schwarz oder Carbon gehalten.Am Heck erhält die Limousine die neuen, flacheren und zweigeteilten Rückleuchten. Analog zur Frontschürze gibt's auch am Heck eine Zierspange, die im überarbeiteten Diffusor eingelassen ist und die Endrohre umrahmt.Neugestaltete Felgen und drei neue Farboptionen sind ebenfalls Teil des Facelifts.