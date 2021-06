Zu den Preisen schweigt AMG noch eisern – aber AUTO BILD geht davon aus, dass die im Zuge der Modellpflege steigen werden. Der 367 PS starke 43er startet derzeit bei gut 95.000 Euro. Nach dem Facelift dürfte der Basispreis bei geschätzten 97.000 Euro liegen.

Allzu große Erwartungen darf man an dieses Facelift nicht haben – die Veränderungen werden nur eingefleischte AMG-Kenner bemerken. Optisch bietet der Sechszylinder-Viertürer mit seiner neu gestalteten V8-Look-Schürze schon einen Vorgeschmack auf die potenteren Versionen. Ansonsten bleibt das Blech zur Modellpflege unverändert.

Dafür finden sich einige neue Optionen in der Aufpreisliste:(20 und 21 Zoll) in je zwei Farbvarianten,("Spektralblau" matt und glänzend, das matte "Kashmirweiß" und das "Rubellitrot Metallic" des Fotofahrzeugs) undfür die Stahlbremsanlage stehen im Konfigurator zur Auswahl. Dazu gibt es in Ergänzung zum bekannten Night Paket von nun an das "", das den AMG GT Viertürer noch düsterer erscheinen lässt. Neben den Streben im Grill sind dann auch die Schriftzüge auf dem Kotflügel und am Heck in metallisch-schwarzem Chrom gehalten.