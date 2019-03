D

ie Modelloffensive bei Mercedes-AMG geht weiter. Von der A-Klasse bis zum exklusiven Sportwagen AMG GT sind fast alle Mercedes-Baureihen auch als AMG zu haben – die einzigen Ausnahmen sind B- und V-Klasse. Beim Kompaktmodell A-Klasse und all seinen Ablegern gilt der 306 PS starke A 35 als AMG-Einstiegsmodell.Darüber rangiert der stärkere A 45, der bald das Angebot ergänzen wird. Die Performance-Abteilung von Mercedes arbeitet auch schon an der Sportversion GLB 35 des kommenden Kompakt-SUVs GLB. Neben den kleinen Vierzylindern und den V8- und V12-Topmodellen hat Mercedes-AMG inzwischen auch die Sechszylinder-Ableger am Start. Auch für die Zukunft hat Mercedes-AMG große Pläne. 2017 feierte AMG 50-jähriges Jubiläum – zur Feier kündigten die Affalterbacher das über zwei Millionen Euro teure Hypercar One an, das 2019 in Serie gehen soll.