SUVs stehen seit längerem in der Kritik. Zu groß, zu schwer und vor allem zu schmutzig sollen sie sein und meist nur ein Statussymbol. Ein Fahrzeug, das diese Kritik auch schon des Öfteren getroffen hat, ist der Mercedes-Benz GLE . Das 4,92 Meter lange Flaggschiff aus Stuttgart wurde 1997 unter dem Namen ML vorgestellt und befindet sich derzeit in der vierten Generation. Nicht nur Daimler-Fans schätzen am wuchtig aussehenden SUV die Mischung aus Komfort, Offroadkompetenz und Platzangebot. Zudem kann der GLE als Plug-in-Hybrid-Version auch das Argument des hohen Verbrauchs ein wenig entkräften. Denn dank eines Akkupakets mit einer Kapazität von über 30 kWh gibt Mercedes-Benz für den GLE 350e einean. Wer also konsequent lädt, braucht den 211 PS starken Verbrenner wirklich nur auf längeren Touren. Leider ist der Mercedes-Benz GLE 350e 4MATIC aber alles andere als günstig. Fast. Mit dem richtigen Anbieter kann man sich diese Summe sparen und sich attraktive Leasing-Konditionen sichern.