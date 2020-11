Der angebotene Mercedes wirkt auf den Bildern in der Anzeige gut gepflegt und kaum gealtert. ©Autohaus Johann Schlömer GmbH & Co.KG/heycar

E-Klasse T-Modell

Mercedes

Mercedes

Mitlassen sich in einem großen Kombi wie demvermutlich nur wenige Ampelduelle gewinnen. Trotzdem mangelt es demnicht an Spritzigkeit. Diedes 200 CDI liegt aber an anderer Stelle.gab dendamals mitpro 100 Kilometern an. In der Praxis rechnet man auf diesen Laborwert zwar am besten einen bis eineinhalb Liter drauf. Doch dann geht der große Wagen immer noch sehr zurückhaltend mit dem Kraftstoff um. Die. Die Liste beginnt bei A wieund endet bei W wie. Auf dem Preisschild stehen(inklusive Mehrwertsteuer und Garantie). Das ist nur noch ein