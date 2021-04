Optisch ändert sich nicht viel im Vergleich zum GLB. Das Elektro-SUV bekommt das schwarze Grillelement (natürlich verschlossen), das alle EQ-Modelle eint. Mit zwei waagerechten Vertiefungen links und rechts des großen Sterns, der EQA hat nur eine. Von dem übernimmt er auch die Lichtsignatur mit dem durchgehenden LED-Band und die Gestaltung der Schürze. Nur, dass beim EQB die Plastikbeplankung etwas breiter ausfällt und über dem mittigen Lufteinlass fortgeführt wird. Ganz ähnlich ist es am Heck. Hier bekommt das SUV eine im Vergleich zum EQA leicht abgewandelte Lichtsignatur mit durchgehendem Leuchtenband – das Nummernschild wird darum in die – ebenfalls veränderte – Schürze ausgelagert.

Breite und Radstand gleichen dem GLB, aber der EQB ist etwas länger und höher. Die Abmessungen auf einen Blick:



● Länge: 4685 mm

● Breite: 1834 mm

● Höhe: 1667 mm

● Radstand: 2829 mm

● Kofferraum 495–1710 l (Fünfsitzer) / 465–1620 l (Siebensitzer)

Wie nicht anders zu erwarten war, gleicht der Innenraum des EQB seinem Verbrenner-Kollegen GLB. Soll heißen: Das bekannte Monitor-Doppel im Breitbandformat bildet Fahrdaten und MBUX-Inhalte ab, Lenkrad und Sitze entsprechen dem Mercedes-Kompakt-Standard – und der im Vergleich zum EQA etwas kastigere Aufbau des EQB sorgt für ein gutes Raumgefühl. Vorne sitzen auch große Menschen sehr gut, den etwas höhergelegten Unterboden (darunter sitzt die Batterie) merkt man im Prinzip nicht. Hinten gibt es wie im GLB viel Bein- und Kopffreiheit. Vier Erwachsene sollten im EQB auf langen Reisen ausreichend Platz finden.

Praktisch ist die um bis zu 14 Zentimeter verschiebbare Rücksitzbank mit einstellbaren Lehnen. Gegen Aufpreis wird der EQB zum Siebensitzer. Dann lassen sich aus dem Kofferraumboden zwei zusätzliche Sitze klappen, die für Personen bis 1,65 Meter Körpergröße zugelassen sind – ehrlicherweise eher Notsitze für den Kindergeburtstag oder einen Schwung kleiner Mannschaftssportler und -sportlerinnen.



Aus dem vielfältigen Portfolio der Fahrassistenten von Mercedes hat der EQB den aktiven Spurhalte-Assistenten und den aktiven Brems-Assistenten serienmäßig an Bord. Wer mehr will, der muss das Fahrerassistenz-Paket buchen: Dann fährt der EQB beispielsweise im Stau so, dass er die Rettungsgasse freihält, warnt beim Aussteigen vor herannahenden Autos oder Radfahrern und weist den Fahrer auf Menschen hin, die an einem Zebrastreifen die Straße überqueren wollen.