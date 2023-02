Zoom Die bis zu 204 PS starke E-Maschine sitzt nicht mehr an der Vorderachse, sondern hinten – der eSprinter bekommt Heckantrieb.



Wo wir bei der Unterbringung des Akkus wären. Die Batterie sitzt beim eSprinter zwischen den Längsträgern des Leiterrahmens hinter der Fahrerkabine. Sie liefert den Strom an eine neue Antriebseinheit, die nicht – wie bislang üblich – auf der Vorderachse sitzt, sondern an den Hinterrädern. Der neue eSprinter bekommt also Hinterradantrieb. Die Motoren sind Teil der Hinterachskonstruktion und zusätzlich gelagert, damit keine Störfrequenzen in den Aufbau übertragen werden.