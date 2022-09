Mancher mag beim Mercedes SL im ersten Moment an einen mit Chrom behangenen Klassiker denken, der auf Oldtimer-Rallyes gerne vorsichtig von einem ergrauten Herren im Polohemd pilotiert wird. Nicht so in diesem Fall! Dieser SL passt mit seiner abgedunkelten, bösen Optik viel besser vor einen Nachtclub oder in ein Musikvideo.