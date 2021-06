Dafür geht es auf die Teststrecke – einmal leer und einmal mit je einer Tonne Zuladung in Form von Sandsäcken (Zuladung Mercedes: 1144 bis 1370 Kilogramm, je nach Ausstattung; Opel : 1071 kg). Dabei beschleunigt der Sprinter schneller auf 100 km/h, der Movano hat dafür mit vollem Gepäck den kürzeren Bremsweg. Beim Wendekreis, der für die im Stadtverkehr viel eingesetzten Transporter durchaus wichtig ist punktet hingegen der Sprinter. Ihm reichen dank Hinterradantrieb 13 Meter, der Opel braucht fast 1,50 Meter mehr. Auch beimzeigt sich der. Mit seinemund der sanft schaltendenverwischt er auf angenehme Weise das Gefühl, in einem Transporter zu sitzen. Was zur Grundsatzfrage führt: Wie vielbraucht so eineigentlich?