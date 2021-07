kleinen Elektro-Gefährt will die Schweizer Firma Micro gegen den Trend immer größer werdender Autos schwimmen und zeigen, was Mobilität auch sein kann. Ob das was ist? AUTO BILD probiert es heute aus! (Alle Infos zur Umweltprämie für Elektroautos.) Wieviel Platz braucht man eigentlich, um alleine von A nach B zu kommen? Ist ein SUV, Kombi oder gar Kompakter überhaupt nötig? Für die meisten Alltagsstrecken wohl nicht, wenn man einmal ganz ehrlich ist. Im Prinzip reichen zwei Sitze und etwas Stauraum meistens aus. Und genau hier soll der Microlino ansetzen. Mit demwill diegegen den Trend immer größer werdender Autos schwimmen und zeigen, was Mobilität auch sein kann. Ob das was ist? AUTO BILD probiert es heute aus!

Kabinenroller der 1950er als Vorbild



Zürich. Micro sitzt im Obergeschoss eines großen Einfamilienhauses, im Erdgeschoss eine Karosseriespenglerei. Und davor: lauter bunte Kugeln namens Microlino. Schon beim Anschauen musst du grinsen. "Wir wollten ein zeitloses Design, angelehnt an die Kabinenroller der 1950er", erklärt Merlin Ouboter, CMO von Micro. Mit der vorne angeschlagenen Tür werden natürlich vor allem Erinnerungen an die Durchgehende Leuchtenbänder vorne und hinten und in die Außenspiegel integrierte LED-Scheinwerfer lassen ihn modern wirken. Ortstermin inMicro sitzt im Obergeschoss eines großen Einfamilienhauses, im Erdgeschoss eine Karosseriespenglerei. Und davor: lauter bunte Kugeln namens Microlino. Schon beim Anschauen musst du grinsen. "Wir wollten ein zeitloses Design, angelehnt an die Kabinenroller der 1950er", erklärt Merlin Ouboter, CMO von Micro. Mit der vorne angeschlagenen Tür werden natürlich vor allem Erinnerungen an die BMW Isetta wach. Ein Abklatsch ist der Microlino aber nicht.vorne und hinten und in die Außenspiegel integrierte LED-Scheinwerfer lassen ihn modern wirken.

Zoom Im Gegensatz zu den ersten Prototypen setzt der Serien-Microlino auf selbsttragende Karosserie statt Gitterrohrrahmen.





"Unser" Testfahrzeug ist matt-grau und noch ein Prototyp. Tür auf, reinsetzen. Lenkrad und Lenksäule stehen fest, Platz nehmen wir auf einer durchgehenden Sitzbank. Typisch Prototyp fehlt noch etwas Verkleidung, weshalb wir vom Cockpit noch keine Fotos machen dürfen. Kommt in der Serie aber natürlich alles noch. Hinter dem Lenkrad sitzt ein Digitalcockpit, ein weiteres kleines Display in einer Halterstange in der Tür. Sogar Heizung, Bluetooth-Musikbox, Smartphone-Halterung und Sitzheizung gibt es. Annehmlichkeiten sind also schon einmal vorhanden, selbst wenn der Microlino im Fahrzeugausweis als Motorrad eingestuft ist.



Der Microlino macht auch mit 20 PS richtig Laune

Zoom Das matte Grau macht den Microlino noch auffälliger. Kommentar einer Passantin: "Sieht aus wie ein kleiner Panzer."







Jetzt aber Handbremse lösen, Gangwahlrad auf "D" und ab dafür. Schnell wird klar: Der 15-kW-Elektromotor (20 PS) hat mit den rund 450 kg Leergewicht leichtes Spiel. Selbst mit zwei Personen an Bord sind 50 km/h bergauf kein Problem. Maximal sind 90 km/h drin, was sich in dieser Kugel aber massiv schneller anfühlt. Kurven? Spaßig! Dank relativ breiter hinterer Spur und Einzelradaufhängung lässt sich der Microlino ganz passabel ums Eck schmeißen, die Lenkung ist servolos und schön direkt. Im von uns gefahrenen Prototypen ist es mangels Dämmmaterial noch recht laut. Das wird zur Serie aber noch genauso verbessert wie die zu hohe Sitzposition.

Reichweite von maximal 200 Kilometer



enorme Sympathie-Faktor. Die Leute recken die Hälse, zücken ihre Smartphones, schauen hinterher. Auffälliger waren wir mit 2,4 Metern Länge selten unterwegs. Apropos Größe: Neben zwei Personen findet im Microlino auch Gepäck Platz. Zwei Getränkekisten sollten für den Kofferraum kein Problem sein. Wir müssen den Rückweg zur Homebase antreten, im Akku wäre aber noch Saft für mehr. Maximal 125 Kilometer Reichweite gibt Micro für den 8-kWh-Akku an, 200 Kilometer bei 14,4 kWh. Geladen ist das Gefährt in rund vier Stunden an der Haushaltsteckdose. (Alle Infos zu Zuschüssen für die Wallbox.) Hervorragend schon jetzt ist dagegen derDie Leute recken die Hälse, zücken ihre Smartphones, schauen hinterher. Auffälliger waren wir mitselten unterwegs. Apropos Größe: Neben zwei Personen findet im Microlino auch Gepäck Platz. Zwei Getränkekisten sollten für den Kofferraum kein Problem sein. Wir müssen den Rückweg zur Homebase antreten, im Akku wäre aber noch Saft für mehr. Maximalgibt Micro für denan,ist das Gefährt in rundan der Haushaltsteckdose.

Preis ab etwa 12.500 Euro

Zoom Mit Schiebefenstern und manuellem Faltdach findet der Microlino zurück zur Einfachheit. Mehr brauchtes hier nicht.