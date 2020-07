Übrig bleibt eine monatliche Rate von 77,57 Euro netto plus einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 999 Euro.Anders als bei seinen normalen Modellen bietet Mini den Cooper SE in sogenannten "Trimleveln" von "S" bis "XL". In der Basisausstattung "Trim S" sind bereits Features wie Connected Drive Navi mit Real Time Traffic Information, Apple Carplay-Vorbereitung, Tempomat, 16-Zoll-Felgen und LED-Scheinwerfer enthalten. Die höchste Ausstattungslinie "Trim XL" umfasst zusätzliche Extras wie Leder, Panorama-Glasdach, Driving Assistant, Navigation Plus, Rückfahrkamera und vieles mehr, kostet dann aber auch 39.479 Euro.