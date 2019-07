Endlich kommen die bezahlbaren E-Autos! Bisher findet der Großteil der Elektromobilität mit Tesla Model S, Audi e-tron und Mercedes EQC jenseits der 80.000 Euro statt. Ab Sommer 2020 soll sich das ändern: VW ID.3, Opel Corsa-e und Peugeot e-208 werden für knapp unter 30.000 Euro in den Handel gehen. Bereits im März 2020 schickt auchauf die Straßen. Und was bekommt man dafür bei Mini?

Nichts expressionistisch Ausgefallenes wie der Technikbruder BMW i3 . Und das ist auch gut so. Der Mini fällt mit seinemschon genug auf. Das hätte nur jede übertriebene Maßnahme kaputt gemacht. Und viel ändern konnte Mini-Chefdesigner Oliver Heilmer ohnehin nicht.Daher mussten dieins Chassis des aktuellen Mini integriert werden. Die Batterien sitzen T-förmig im Kardantunnel und unter der Rücksitzbank des Zweitürers.In Kombination mit deman der Vorderachse ist die, liegt bei knapp 54:46. Einziger: Durch die Batterien, wodurch der SE einhat.

Außerdem musste Mini den Cooper SE, damit die Batterien in den Fahrzeugboden passen. Um ihn optisch wieder runterzuholen, wurden die. Das verleiht dem Cooper SE einen bulligeren Auftritt als dem Verbrenner. Daneben hat Mini den Kühlergrill nahezu geschlossen. Nur ein schmaler Luftschlitz versorgt die E-Komponenten mit Luft. Am Heck wurde lediglich die Schürze aufgrund der fehlenden Abgasanlage überarbeitet, sie hat jetzt eine kleine. Die optionalen, die – typisch Mini – für mehr Individualisierung sorgen und die Aerodynamik verbessern sollen. Auch dieverringern laut Mini den Luftwiederstand und deuten nebenbei an, dass die knubbeligen runden Außenspiegelgehäuse der Vergangenheit angehören.