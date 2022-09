Abgesehen von den beiden Totalausfällen von Dunlop und Vonroc, taugen alle getesteten Geräte mindestens als mobiler Notnagel für den Plattfuß. Die verbleibenden 12-Volt-Kompressoren lassen sich in analoge und digital gesteuerte Systeme einteilen. Letztere bieten in der Regel eine Druck-Vorauswahl. Wird diese erreicht, schaltet der Kompressor von selbst ab. Ausnahme ist der Black+Decker, der das zwar laut Anleitung, nicht aber im Praxistest leistet. Das können analoge Geräte nicht, zudem ist bei denen das Manometer nicht beleuchtet. Das kann in der Dunkelheit ziemlich unpraktisch sein. Sie sind eher etwas für die Kontrolle in der heimischen Garage. Nettes Extra: Aufschraub-Nadeln für Bälle oder SchwimmhilfenIn die Abteilung Geschmackssache fällt die Art des Schlauchanschlusses: Bei Überwurf-Gewinden wie etwa bei den Geräten von Mannesmann, Amazon oder Autder geht gerne mal etwas Luft beim Aufschrauben verloren und man macht sich die Finger schmutzig, weil man mit der Hand beim Aufschrauben immer wieder gegen die Felge kommt. Dafür rutschen sie nicht vom Ventil, was gerne mal bei der Alternative Klemmhebel (z. B. Black+Decker, Michelin, Merece) passiert.Wer schon beim Kauf weiß, dass das Gerät häufiger zum Einsatz kommen soll, ist mit den Langläufern von Heyner oder Black+Decker gut beraten – oder greift zum Mannesmann-Kompressor, der auf besonders lange Haltbarkeit ausgelegt scheint. Soll der Kompressor im Auto verschwinden, um im Falle eines Druckabfalls schnell und einfach Abhilfe zu schaffen, ist eine Tasche sinnvoll, damit die Ordnung im Gepäckraum erhalten bleibt und keine Teile verloren gehen.Für alle getesteten Geräte gilt: Um lange Freude an einem 12-Volt-Kompressor zu haben, sollten unbedingt die maximale Nutzungsdauer sowie die Ruhephase eingehalten werden. Sonst kann es zu Schäden am Gerät kommen.