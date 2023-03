Demnächst wird Mini ein Deutscher. Na ja, so ein bisschen China und jede Menge England steckt da auch noch drin.Aber der Reihe nach. Die BMW-Tochter plant ihre Zukunft. Drei neue Autos sollen 2024 auf die Straße kommen, Mini-Chefin Stefanie Wurst stellte sie uns jetzt vor. Das Wichtigste in einem Satz: ganz viel E, aber immer noch Verbrenner.

Bislang wurde der Countryman ja bei VDL Nedcar in Holland gebaut, und bislang war er 4,30 Meter kurz. Zum Start im Frühling 2024 wird das Mini-SUV um zwölf Zentimeter auf 4,42 Meter zulegen und gar nicht mehr so mini sein.

Countryman, der Große! Mit 4,42 Metern ist dieser Mini zwölf Zentimeter länger als bisher und gar nicht mehr so mini. Gebaut wird er in Leipzig. Marktstart: Frühjahr 2024.

Um die Technik des Countryman zu verstehen, genügt ein Blick in die Datenbank des acht Zentimeter längeren BMW X1 , der Techniklieferant wird. Den gibt es mit Front- und Allradantrieb, als Benziner und Diesel – und als reines E-Auto. Die Akkugröße des Countryman wird wie beim iX1 64,8 kWh betragen, die Mini-Chefin rechnet bei der E-Variante mit 50 Prozent Anteil an den Countryman-Verkäufen.

Generation Nummer vier kommt 2024 in den Handel

Im Sommer 2024 folgt die Fortsetzung des Kults. Mini hat ja im Juni 2001 die britische Kleinwagenlegende wachgeküsst, 23 Jahre danach rollt die BMW-Mini-Generation Nummer vier in den Handel. Die derzeitigen Typen mit drei oder fünf Türen fahren nach zehnjähriger Bauzeit in die Blechrente.

Mini plant mit zwei Akku-Größen: 40 und 54 kWh

Drei neue Minis fürs Jahr 2024: Reporter May steht am Cooper, dahinter Aceman und Countryman.

Bei den E-Motoren setzt Mini künftig auf Buchstaben-Kürzel. "E" wird für den Einstieg stehen mit etwa 184 PS, SE wird mit etwa 224 PS etwas mehr Wumms bekommen. An der Spitze steht JWC, das Kürzel für John Cooper Works , das wir aus der Benziner-Welt kennen. Die Batterien werden 40 und 54 kWh haben, was für Reichweiten um die 400 Kilometer reichen dürfte. Getankt wird am Schnelllader mit bis zu 130 kW.

Mini will bis 2030 eine reine Elektromarke werden, Chrom und Leder sind schon jetzt raus. "Textilmaterial soll kein Verzicht sein", sagt die Mini-Chefin. Vorgemacht hat das die Studie des Aceman, der mit einer Länge von 4,07 Meter im Herbst 2024 in Serie geht – und eine Idee für ein reduziertes, aber viel hochwertigeres Cockpit mit dem runden XL-Screen gab. "Wir werden den Bildschirm komplett bespielen", so Stefanie Wurst, "und wir werden so digital wie noch nie." Dabei soll die Multimedia total personalisierbar sein, etwa so wie ein Handy.