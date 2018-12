Mittelklasse-Kombis: Kaufberatung

I

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST

Kaufberatung Mittelklasse-Kombis zur Galerie

n Zeiten von SUVs aller Größen, Crossovern in allen Formen und Farben und immer aufwendigeren Kleinwagen ist es doch angenehm, eine altbewährte und -bekannte Fahrzeuggattung zu testen, zu erklären und schließlich beim Kauf zu beraten. Das Wesen der Mittelklassekombis ist schnell durchblickt: Wir finden sie als Familienautos, als Lastesel vor dem Möbelhaus und vor allem als Langstreckenläufer auf der linken Spur unserer Autobahnen – echte Alleskönner und Überflieger eben. Begleiten Sie uns auf unser Testgelände, das im normalen Leben ein Flugplatz in Bayern ist. Hier klären wir, wer Senkrechtstarter ist und wer zur Feinabstimmung lieber noch mal in den Hangar sollte.