Neue Motorräder mit der Abgasnorm Euro 4 sollten 2020 unbedingt noch angemeldet werden. Wer gerade eine Euro-4-Maschine erworben hat und mit der Anmeldung bis zum Frühjahr warten will, um ein wenig eine böse Überraschung. Motorradzubehör bei Amazon Rahmen und Anbauteile Bremsen Koffer und Gepäck Motoren und Motorteile Fahrwerk Auspuff- und Abgasanlagen 1. Januar 2021 müssen Motorräder die Abgasnorm Euro 5 erfüllen. Neuzulassungen von Bikes mit Euro 4 sind danach nur noch in Ausnahmefällen möglich. Eine Ausnahme gilt für Hersteller, die bereits vor dem Lockdown produzierte Motorräder abverkaufen wollen. Für solche Fahrzeuge kann die Industrie beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Ausnahmegenehmigungen beantragen. Mit dieser Regelung versucht die EU, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Motorradindustrie abzufedern. mit dersollten 2020werden. Wer gerade eine Euro-4-Maschine erworben hat und mit der Anmeldung bis zum Frühjahr warten will, um ein wenig Kfz-Steuer und Versicherungsbeitrag zu sparen, der erlebt möglicherweiseAbmüssen Motorräder die Abgasnorm Euro 5 erfüllen.von Bikes mit Euro 4 sind. Einegilt für Hersteller, die bereitsabverkaufen wollen. Für solche Fahrzeuge kann die Industrie beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)beantragen. Mit dieser Regelung versucht die EU, diefür die Motorradindustrie abzufedern.

Schnell mit der Zulassungsstelle Kontakt aufnehmen!

2020 bereits verkaufte Motorräder werden absehbar keine Ausnahmegenehmigungen beantragt, weil die Zweiräder nicht mehr zum Lagerbestand des Herstellers gehören. Außerdem geht mit dem Eigentümerwechsel die Verantwortung für die Zulassung an den Eigner über. Als erster Besitzer gilt aus Herstellersicht der Händler. Händler können sich mit einer Tageszulassung helfen. Der Endkunde sollte wenigstens zeitnah mit der örtlichen Zulassungsstelle Kontakt aufnehmen und nachfragen, wie dort mit der Situation umgegangen wird. Motorradreifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Motorradreifen in versch. Ausführungen günstig online kaufen. Bei reifen.com finden Sie garantiert die passenden Reifen für Ihr Bike! Motorradreifen Finden Ein Service von Industrieverband Motorrad Deutschland (IVM) geht davon aus, dass die Behörden die Problematik kennen und dem betroffenen Motorradfahrer hilfreich zur Seite stehen. AUTO BILD hat bei der Zulassungsstelle in Hamburg nachgefragt, und die Vermutung des IVM wurde bestätigt: Der hiesige Landesbetrieb Verkehr erklärte, die Zulassung sei problemlos möglich und durch die Hygienemaßnahmen wegen Corona nicht eingeschränkt. Es komme nur auf eine rechtzeitige Terminbuchung an. Fürwerden absehbarbeantragt, weil die Zweiräderdes Herstellers gehören. Außerdem geht mit demdiean den Eigner über. Alsgilt aus Herstellersicht der. Händler können sich mit einerhelfen. Der Endkunde sollte wenigstensKontakt aufnehmen und nachfragen, wie dort mit der Situation umgegangen wird.Der(IVM) geht davon aus, dass die Behörden die Problematik kennen und dem betroffenen Motorradfahrer hilfreich zur Seite stehen.hat bei dernachgefragt, und die Vermutung des IVM wurde bestätigt: Der hiesigeerklärte, dieund durch die Hygienemaßnahmen wegen Corona nicht eingeschränkt. Es komme nur auf einean.

Vollkommen ausgeschlossen ist die Neuzulassung eines Euro-4-Motorrads auch 2021 nicht. In begrenztem Umfang können auch Fahrzeuge in den Verkehr gebracht werden, die die aktuellen Vorschriften nicht mehr erfüllen. Wenn eine Genehmigung für so eine auslaufende Serie von jemand anders als dem Hersteller beantragt wird, braucht es dafür laut KBA die Typgenehmigung, einen Nachweis des Standorts in Deutschland sowie gültige Übereinstimmungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugdokumente.