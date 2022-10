Bei Handys in den 90ern war es einfach: neue Schale, anderer Klingelton – fertig war die Individualisierung. Bei einem Motorrad ist es etwas komplizierter. Neun Monate haben zum Beispiel die Macher von Motoism an "The Ultimate K" gearbeitet, bis aus der braven BMW von 1983 eine wu x308 ;tende Hummel wurde.