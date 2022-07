Neuland für BMW Motorrad und die Fans der Bayern: 2022 fanden die BMW Motorrad Days zum ersten Mal in Berlin statt. Im Garten der Messe Berlin, um genau zu sein.

Rund 17.000 Besucher aus aller Welt fanden ihren Weg in die Bundeshauptstadt und feierten mit BMW Motorrad bei herrlichem Wetter. Die BMW-Fans mit der jeweils längsten Anreise kamen aus Südkorea, Südafrika und sogar aus Argentinien.

Mit dieser präparierten BMW will der ADAC bei Trainings zeigen, was Schräglage wirklich bedeutet.

Den Startschuss gab das Pure&Crafted-Festival mit Musik, Custom-Bikes von Renard bis Walzwerk und allem, was das Retro-Biker-Herz will.

Bei den eigentlichen Motorrad Days am 2. und 3. Juli reichte das Programm dann von der waghalsigen Motocross -Show bis zur geführten Ausfahrt durchs Berliner Umland. Erstmals gab es die Möglichkeit, sich im Rahmen von Werksführungen die Produktion von BMW Motorrad im Werk in Berlin-Spandau anzusehen. Fürs musikalische Highlight sorgten die britischen Glam-Rocker von "The Darkness".