"Die alten Batterien sind noch a x308 ;ußerst leistungsfähig", sagt der Mitbegründer von Audi-Projektpartner Nunam, Prodip Chatterjee. "Wenn sie in den richtigen Anwendungen eingesetzt werden, können Second-Life-Batterien eine große Wirkung haben und Menschen in herausfordernden Lebenssituationen helfen, ein Einkommen und ökonomische Unabhängigkeit zu erzielen – auf eine nachhaltige Art und Weise."Mehr denn je soll bei Audi Wasser eingespart werden. Seit 2018 produziert das mexikanische Werk San José Chiapa abwasserfrei. "Gerade in einem von Trockenheit bedrohten Land wie Mexiko hat der ressourcenschonende Umgang mit Wasser einen hohen Stellenwert", sagt Tarek Mashhour, CEO von Audi México. "Wir sind stolz darauf, an der Zertifizierung durch den AWS-Standard mitzuarbeiten."