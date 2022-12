Erst seit etwas mehr als 100 Tagen ist Oliver Blume Volkswagen-Konzernchef und hat doch schon mächtig aufgeräumt – und dabei einige Pläne seines Vorgängers Herbert Diess umgeworfen. Die vielleicht wichtigste Entscheidung: Das Prestigeprojekt Trinity wird noch einmal neu gedacht. Seit zwei Jahren arbeiten Ingenieure, Designer, Controller und mehr an einer coupéartigen Limousine ("der erste VW , der um die Software herum gebaut wird"), in Wolfsburg sollte ein eigenes Werk dafür entstehen, geplanter Marktstart war schon 2026.

Das alles ist jetzt erst mal vom Tisch. Der Trinity-Start ist auf frühestens 2028 verschoben, vielleicht wird es auch 2030. Die Limousine ist in den Papierkorb gewandert, für sie machte sich Diess persönlich stark, verlangte von seinem Markenchef Ralf Brandstätter einen Tesla-Fighter. Doch auch Brandstätter ist inzwischen nicht mehr in Wolfsburg, er lenkt jetzt das China-Geschäft.

Die Führung der Stammmarke hat Thomas Schäfer übernommen. Er und Blume sehen schon die bestehende Modellpalette kritisch, schätzen mit dem Blick nach vorn die Chancen für ein SUV deutlich größer ein. Heißt: Aus dem Model-3-Fighter wird – wenn schon – ein Model-X-Gegner. Ein Elektro-SUV der Oberklasse im Touareg-Format. Zwar war ein Hochsitz von Anfang in Planung, aber erst als zweites Modell.

Neue Einheitsplattform SSP

Festhalten will das Duo Blume/Schäfer an den technischen Eckdaten. Mit Trinity wird die neue Einheitsplattform SSP eingeführt, dazu die neue Software-Generation 2.0, die autonomes Fahren bis Level 4 erlaubt. Allein die wäre bis 2026 niemals fertig geworden, die hauseigene Softwareschmiede Cariad kämpft noch immer mit den Problemen bei den Versionen 1.1 (Volumenmodelle) und 1.2 (Premiumfahrzeuge wie zum Beispiel Porsches E-Macan und der Audi Q6 e-tron ).

So geht Passat in elektrisch. Im Sommer 2023 bringt VW den ID.7 als Limousine.

Stammwerk nicht ausgelastet

Ebenfalls auf dem Prüfstand: das neue Werk. Anders als der gebürtige Münchner Diess, der mit Wolfsburg und seinen "Wir-sind-kein-Start-up-Traditionen" nie warm wurde, steht der aus Braunschweig stammende Blume zum Standort. Aber: Er will Trinity lieber im Stammwerk bauen.

Das ist bereits seit Längerem nicht ausgelastet, was unter anderem auch zum Zerwürfnis zwischen Diess und Betriebsratschefin Daniela Cavallo führte. Auch hier lenken Blume und Schäfer gegen: In einem ersten Schritt soll der ID.3, der im Frühjahr ein Facelift erhält, zukünftig neben Zwickau auch in Wolfsburg gebaut werden.