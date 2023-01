Nach VW Toyota , Lync & Co und Stellantis bietet ab sofort auch Nissan Autos im Abo an. AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Modelle gibt es im Abo?

Wie funktioniert das Nissan-Abo?

Ähnlich wie Ford arbeitet Nissan bei seinem Abo-Angebot eng mit seinen Händlern zusammen. Gebucht wird zwar auf einer zentralen Internetseite ( www.flex.nissan.de ), das weitere Handling übernimmt aber der lokale Nissan-Partner vor Ort. Momentan führt das allerdings zu dem Umstand, dass nach der Buchung relativ weite Wege zum Autohaus nötig werden können. Denn noch ist die Zahl der teilnehmenden Nissan-Autohäuser überschaubar. Ein Beispiel: Hamburger, die aktuell ein Nissan-Modell für ein halbes Jahr buchen möchten, müssen das Auto bei einem Händler in der Nähe von Bielefeld abholen. Das sind immerhin 230 Kilometer. Abo-Anbieter mit dezentralen Logistikstandorten oder einem Filialnetz wie Like2Drive oder Sixt+ sind hier deutlich im Vorteil. Auch einen Haustür-Service bietet Nissan leider nicht an.

Welche Vorteile hat das Nissan-Abo?

Dafür punktet das neue Abo mit vergleichsweise kurzen Laufzeiten von nur drei Monaten. Außerdem ist es möglich, die Autos für 6, 9 oder 12 Monate zu fahren. Je länger die Laufzeit, desto mehr sinkt der Monatspreis. So kostet ein Juke für 3 Monate 549 Euro. Bei einem Jahr Abodauer dagegen reduziert sich die monatliche Rate auf 429 Euro. In beiden Fällen sind 1000 Freikilometer pro Monat in der Flatrate enthalten. Wem das nicht reicht, kann Kilometer-Pakte dazu buchen: 250 Extra-Kilometer monatlich kosten 30 Euro Aufpreis, 500 km 60 Euro und 750 km 80 Euro. Wer glaubt, ein Nissan im Abo direkt von der Quelle sei besonders günstig, irrt. Obwohl die Marke nicht zum Haus gehört, bietet der Stellantis-Vielmarkenkonzern ebenfalls einen Qashqai im Abo an: für monatlich 549 Euro bei einem halben Jahr Laufzeit. Das sind 20 Euro weniger als bei Nissan selbst (569 Euro/Monat).