Neue Mittelklasse-Modelle (2019 und 2020)

Neue Mittelklasse-Modelle (2019, 2020 und 2021) zur Galerie

ie Mittelklasse orientiert sich immer stärker an der Oberklasse , viele Modelle warten mit Komfort- und Sicherheits-Extras auf, die früher den größeren Geschwistern vorbehalten waren. Und auch optisch orientieren sich die knapp über viereinhalb Meter langen Limousinen und Kombis an den höheren Klassen. Bestes Beispiel ist die Mercedes C-Klasse, die fast schon als kleine S-Klasse durchgeht. In den kommenden Jahren legen unter anderem auch BMW , Skoda und Volvo in der Mittelklasse nach.