chon seit einiger Zeit kursieren im Netz Gerüchte, dass(Fiat/ Chrysler ) zumzurückkehren könnte. Mit diesem Schritt wäre der Konzern nicht allein: Auch Mercedes, Land Rover und Mazda setzen wieder auf diese lange Zeit totgeglaubte Bauart. Die Hauptgründe:und weniger benötigte Bauteile. Jetzt ist eine amerikanischeaufgetaucht, die zeigt, dass Fiat/Chrysler tatsächlich an demarbeitet!

Der Reihensechser könnte im Nachfolger des Stelvio QV den alten Ferrari-V6 ablösen.

Das Aggregat soll in einem, bei dem eindas. Davon könnte nicht nur das Ansprechverhalten des Motors profitieren – auch derkönnte im Vergleich zu einem ähnlich leistungsstarken V8. Der intern "GME-T6" genannte Sechszylinder soll außerdem einebekommen. Laut dem amerikanischen Blog " Mopar Insiders " könnte der elektrifizierte Reihensechser einabdecken. So stellt er eine echte Alternative zu den durstigen V8-Motoren dar und könnte diese in einigen US-Modellen nach und nach ersetzen.