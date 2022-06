Auf der jüngsten Keynote hat Apple das neue CarPlay vorgestellt. Ganz neu: CarPlay wird in der neuesten Version eine Tiefenintegration bekommen und auf allen Fahrzeugbildschirmen laufen können!

Damit wird das gesamte Infotainment zu CarPlay. Sämtliche Menüs, Funktionen und Darstellungen sind in der Apple-Welt. Durch die Tiefenintegration im Fahrzeug werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit den Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr auf die Instrumentenanzeige.

Und es wird nicht nur ein, sondern unterschiedliche Designs für CarPlay geben, die dann zur Auswahl stehen. Zusätzlich kommen Widgets zum Einsatz, die Informationen von Wetter bis Musik direkt auf dem Dashboard des Autos auf einen Blick darstellen.

Allerdings weist nichts darauf hin, dass CarPlay als sogenannte Middleware , wie die von Android , tatsächlich fest im Fahrzeug integriert ist. Es wird sich vermutlich mehr um eine erweiterte Funktionssoftware handeln, die über eine Schnittstelle ausgewählte Fahrzeugdaten und Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt. Und diese Schnittstelle wird sicherlich nur in Kombination mit einem iPhone funktionieren. Aber damit könnte jedes Auto mit neuem CarPlay, unabhängig vom Betriebssystem, das "Look and Feel" von Apple ins Cockpit bringen.