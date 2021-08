Googles Android Automotive könnte die Bedienung von Autos revolutionieren. Die Plattform macht Infotainmentsysteme so intuitiv wie gängige Smartphones. Nutzer müssten sich nicht umgewöhnen und nicht neu anmelden. Die Software im Auto und auf dem Smartphone funktioniert ähnlich, nutzt dieselben Anbieter, Apps und Services wie Google Assistant und Maps. Fahrzeugdaten werden direkt berücksichtigt, und die Sprachsteuerung erhält Zugriff auf Fahrzeugfunktionen. Attraktiv für Autofahrer und Autohersteller, weil Google das Know-how einbringt und die Entwicklungskosten trägt. Das Paket ist so vielversprechend, dass Hersteller wie Ford Stellantis , Renault-Nissan-Mitsubishi und Volvo angekündigt oder angedeutet haben, innerhalb der nächsten drei Jahre auf Android Automotive zu setzen. VW will in einer Übergangsphase zumindest die Software nutzen, aber Apps und Anbieter selbst bestimmen.