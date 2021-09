Zoom Soll schon 2022 zum Münchner Straßenbild gehören: ein Roboter-Taxi – autonom und per App buchbar.



Filme gucken im Auto funktioniert aber nur in Kombination mitdem zweiten Tech-Trend auf der IAA. Mercedes bringt Ende des Jahres die S-Klasse im teilautonomenauf den Markt. Andere Hersteller wie BMW warten noch Testphasen ab, die oft bei den Zulieferern ausgelagert sind. So zeigt Hyundai auf seinem Stand den autonom fahrenden Ioniq 5 , der in den USA mit dem Ridehailing-Dienst Lyft in den Feldversuch geht. VW Nutzfahrzeuge hat im Rahmen der Messe den autonomen ID.BUZZ gezeigt, der zusammen mit Argo AI in München und ab 2025 über den Fahrdienst Moia in Hamburg getestet wird. Intel Mobileye und Sixt bringen 2022 sogar eigenein den öffentlichen Münchner Straßenverkehr , die Kunden dann per App buchen können. Schaeffler will mit Mobileye in zwei Jahren eine anpassbare Fahrzeugplattform aufanbieten. Volkswagen kündigte am Vorabend der IAA an, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts Level 4 in einige Fahrzeuge zu bringen. Dazu gehört auch der, der ab 2025 zuerst mit Level 3 startet und Level-4-Ready sein soll. Autonomes Fahren geht in Serie.