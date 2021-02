M an kann es so sehen wie die Volkswagen-Spitze und sagen: Was wollt ihr eigentlich? Der VW Golf 8 hat trotz aller Anlaufschwierigkeiten alle Tests und Vergleiche aller wichtigen Auto-Experten gewonnen. Und auf Platz eins der deutschen Neuzulassungsstatistik steht er auch. Man kann aber auch wie der Kunde, der eine stattliche Summe bezahlt hat, um ein modernes Auto zu besitzen, auf dem Fahrersitz Platz nehmen und sich fragen: Warum, um Gottes willen, wird der Golf nicht erst dann verkauft, wenn er läuft? Desinfektionsmittel und Masken FFP2-Masken Preis*: ab 6,99 Euro D7 All Des Hygienemittel für Hände und Flächen Preis*: 11,99 Euro Einwegmasken (50 Stück) Preis*: 9,86 Euro Desinfektionstücher für Hände und Flächen Preis*: 1,74 Euro *Preise: Stand 19.01.2021 *Preise: Stand 19.01.2021 an kann es so sehen wie die-Spitze und sagen: Was wollt ihr eigentlich? Derhat trotz aller Anlaufschwierigkeiten allealler wichtigen Auto-Experten gewonnen. Und aufsteht er auch. Man kann aber auch wie der Kunde, der eine stattliche Summe bezahlt hat, um ein modernes Auto zu besitzen, auf dem Fahrersitz Platz nehmen und sich fragen:

Golf 8-Elektronik führt Fahrer auf den Standstreifen

"Funktion nicht verfügbar. Bitte warten." Golf 8-Käufer werden zu genervten Testfahrern wider Willen. ©AUTO BILD Bitte-warten-Modus" und ohne Nutzung von Radio, Navi, Multimedia absolviert. Sein Steuergerät für die Multimedia-Einheit ging bereits bei der Einweisung durch den Händler kaputt, er musste am Tag der Autoübergabe mit einem Standstreifen. Wütend ist jedenfalls jeder, der ein Produkt kauft, das nicht kann, was draufsteht. Jetzt ist die Golf-8-Geschichte um ein Kapitel reicher: Es gibt einen Rückruf, der so richtig auch keiner ist. "Lustig ist das schon lange nicht mehr", schreibt AUTO BILD-Leser Markus Westerburg, der mit seinem nagelneuen Golf 8 jede zweite bis dritte Fahrt im "" und ohne Nutzung vonabsolviert. Sein Steuergerät für die Multimedia-Einheit ging bereits bei derkaputt, er musste am Tag der Autoübergabe mit einem Leihwagen abrücken. Andere führte die Elektronik erst später in die Irre oder – noch schlimmer – auf den. Wütend ist jedenfalls jeder, der ein Produkt kauft, das nicht kann, was draufsteht. Jetzt ist die Golf-8-Geschichte um ein Kapitel reicher: Es gibt einen, der so richtig auch keiner ist. (Das müssen Sie bei einem Auto-Rückruf tun)

Große freiwillige Serviceaktion von VW

Der Golf 8 sollte der beste Golf aller Zeiten sein. Ist er sicherlich auch, wenn er nicht zickt. ©Caroline Juengling / AUTO BILD

freiwillige Serviceaktion" – nur wenn es um sicherheitsrelevante Details geht, wäre es ein ersten 56.000 Golf 8, die seit dem Start im Spätsommer 2019 bis Kalenderwoche 29/2020 verkauft wurden; alle danach ausgelieferten Autos sind auf dem neuen Stand. In Deutschland sind rund 26.000 Golf-Käufer betroffen. Diese Kunden werden angeschrieben, müssen ihr Auto für einen Tag in die Werkstatt bringen, bekommen einen kostenlosen Leihwagen sowie einen so viel gratis gibt. In der Werkstatt wird ein Software-Update aufgespielt, das vor allem diese Hauptkritikpunkte der Kunden abstellen soll: Die Fakten: Die "" – nur wenn es um sicherheitsrelevante Details geht, wäre es ein Rückruf im Behördendeutsch – ist mittlerweile angelaufen. Die Aktion betrifft die, die seit dem Start im Spätsommer 2019 bis Kalenderwoche 29/2020 verkauft wurden; alle danach ausgelieferten Autos sind. In Deutschland sind rund. Diese Kunden werden angeschrieben, müssen ihr Auto für einen Tag in die Werkstatt bringen, bekommen einen kostenlosen Leihwagen sowie einen Servicegutschein . Der Ärger muss groß sein, wenn esgibt. In der Werkstatt wird einaufgespielt, das vor allem diese Hauptkritikpunkte der Kunden abstellen soll:

Trägheit des Infotainmentsystems und Reaktion auf Touch-Eingaben

• Unzuverlässigkeit der Funktion einiger Assistenzsysteme (z. B.

• "Aufpoppen" von Fehlermeldungen, die der Fahrer nicht nachvollziehen kann. und Reaktion auf Touch-Eingaben(z. B. Rückfahrkamera , Einparkhilfe), die der Fahrer nicht nachvollziehen kann.

E-Auto-Pionier Tesla im folgenden Video: Die Dass so ein Update auch viel undramatischer ablaufen kann, zeigtim folgenden Video: Die Tesla -Fahrzeuge in einem Logistikzentrum bekommen ohne Besuch in der Werkstatt neue Software aufgespielt, quittieren blinkend das laufende Update. Spannend daran ist, dass die Amerikaner via LTE nicht nur das Infotainment an Bord ihrer Autos updaten können, sondern auch tiefere Eingriffe in die Technik so vonstattengehen.

Was für Kosten entstehen VW durch den Golf 8-Rückruf?