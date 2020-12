Das langersehnte Software-Update für den VW ID.3 ist endlich da

G

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 979,79 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 949,00 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 1016,29 Euro *Preise: Stand 23.11.2020 *Preise: Stand 23.11.2020

ute Neuigkeiten für ID.3 -Besitzer und zukünftige Käufer: Es gibt endlich ein Software-Update für das kompakte Elektroauto von VW , sodass das Infotainment vollumfänglich genutzt werden kann.. Letztere projiziert beispielsweise Abbiegehinweise des Navis auf die Straße. Das Fehlen der Features war auch in unserem Connectivity-Test negativ aufgefallen. "Die Produktion in Zwickau, wo der ID.3 vom Band läuft, wurde gerade umgestellt. Alle Autos die jetzt vom Band laufen, haben die Funktionen an Bord", so ein VW-Sprecher auf Anfrage von AUTO BILD. Kunden, die das Elektroauto bereits in der Einfahrt stehen haben, bekommen laut dem Sprecher demnächst Post von VW. Ihre Autos sollen das Update Anfang 2021 in der Werkstatt bekommen.