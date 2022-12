Unterhaltskosten

In der Regel wird bei Leasingangeboten von Elektro-Modellen eine einmalige Sonderzahlung in Höhe der Umweltprämie fällig, in diesem Fall wären das 4500 Euro. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet – der Kunde muss das Geld also nur vorstrecken. Allerdings erwähnt der Anbieter beim Ariya-Leasing nichts von einer möglichen Sonderzahlung, daher sollten Interessenten unbedingt nachfragen! Der Nissan Ariya ist zudem für die THG-Prämie qualifiziert.