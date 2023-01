Und wer einen Vollhybrid mit Allrad sucht, sieht sich mit einem schmalen Angebot konfrontiert: Honda bietet so etwas an ( CR-V e:HEV), Lexus (etwa: UX 250h E-Four), Hyundai (Tucson ), Kia (Sportage ) und Hybridpionier Toyota mit dem RAV4 AWD-i. Nissan beansprucht nun seinen Anteil an dieser Marktnische mit der Allrad-Hybridversion des neuen X-Trail , dem 1.5 VC-T E-4orce.