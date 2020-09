Der neue Nissan Z kommt mit V6 und könnte über 400 PS bekommen!

ndlich zeigt Nissan uns, wie der neue Z aussehen wird! Der Z Proto ist zwar, wie der Name es bereits sagt, nur ein Prototyp , wirkt aber bereits wie ein Serienfahrzeug.Schon die Grundform des Z mit dem stark abfallenden Dach und der langen Haube hat Tradition. Die tropfenförmigen Scheinwerfer mit den beiden halbrunden LED-Bändern erinnern an das Urmodell, den 240Z aus den 70ern, während der schnörkellose viereckige Grill eindeutig die aktuelleren Z zitiert – nur, dass er beim Z Proto viel größer ausfällt.

Die Rücklichter und dem dunklen Glas erinnern an den 300ZX aus den 90ern.



Das Heck ist währenddessen eine Neuinterpretation der 90er: Ein breites, dunkles Glas unter dem angedeuteten Spoiler der Kofferraumklappe verbirgt die horizontalen Rücklichter, wie damals beim 300ZX.Die mächtige, trapezförmige Schürze wiederum stammt von den neueren Modellen 320Z und 370Z, ist aber wie das Element an der Front deutlich größer.Abgerundet wird das Ganze von 19-Zöllern und Carbon-Elementen an Frontsplitter, Heckschürze und Schwellern. Von denher wächst der Z Proto im Vergleich zum 370Z etwas in der Länge. Mit 4,38 Meter ist er zwölf Zentimeter länger. Die Breite von 1,85 Meter und die Höhe (1,31 Meter) sind identisch.